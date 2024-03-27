Arjantin'den Venezuela'ya suçlama: Büyükelçiliğin elektriğini kestiler

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Arjantin, Venezuela'nın başkenti Karakas'taki büyükelçiliğinde ülkenin muhalif liderlerini ağırladıktan sonra binanın elektriklerinin kesildiğini açıkladı.

Arjantin Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre büyükelçiliğin elektrikleri dün kasten kesildi. Arjantinli yetkililer "bu eylemin Arjantinli diplomatik personelin ve koruma altındaki Venezuelaları tehlikeye attığını" savundu.

Arjantin, Venezuela'daki "kurumlarda yaşanan bozulmaya" ve "siyasi figürlerin maruz kaldığı taciz ve adaletsizliklere" karşı duyulan endişeden ötürü muhalif liderlerin büyükelçiliğe davet edildiğini ileri sürdü. Ancak bu kişilerin kim olduğu açıklanmadı.

REKLAM İki ülke arasındaki tansiyon, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin Kasım 2023'teki seçimi kazanmasıyla yükselmişti. Milei, seçim kampanyası sırasında "sosyalist ve komünist" siyasilere sert ifadelerle yüklenmişti. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da Milei'nin zafere ulaşmasının ardından "aşırı sağcı neo-Nazilerin" Arjantin'de iktidara geldiğini söylemişti. VENEZUELA'DA SEÇİM 28 TEMMUZ'DA Güney Amerika ülkesinde devlet başkanlığı seçiminin 28 Temmuz'da yapılacağı duyuruldu. Venezuela Devlet Başkanı Maduro, partisi tarafından üçüncü kez aday gösterildi.

Ana muhalefet partisi Demokratik Üniter Platformu'nun (PUD) ilk adayı olarak gösterilen Maria Corina Machado, 15 yıl siyasi yasak cezası aldığı için seçimde aday olamadı. PUD bunun ardından yeni adayı olarak Corina Yoris'i açıkladı. Ancak Yoris'in başvurusu, Ulusal Seçim Konseyi tarafından onaylanmadı. Maduro, partisinin devlet başkanı adayı oldu PUD böylece geçici olarak Venezuela'nın eski Arjantin ve Cezayir Büyükelçisi Edmundo Gonzalez'in aday gösterildiğini duyurdu. Arjantin başta olmak üzere Latin Amerika ülkeleri, hem muhalif liderlerin aday olamamasını hem de muhalefet partisinden üst düzey 2 kişinin geçen hafta gözaltına alınmasını eleştirdi.

REKLAM UÇAK PROBLEMİ Arjantin ve Venezuela arasında uçak ve hava sahası problemi de yaşanıyor. Arjantin, 12 Ağustos 2022'de ABD'nin talebiyle Venezuela'ya ait uçağa el koymuştu. Venezuela da ülkeye ait kargo uçağına el konulmasında rolü olduğu gerekçesiyle Arjantin'den gelen tüm uçaklara hava sahasını iki hafta önce kapattı. Arjantin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Manuel Adorni, uçaklarına hava sahasını kapatan Venezuela hükümetini "diktatör" olmakla suçlayarak ülkenin "deliler" tarafından yönetildiğini öne sürdü. *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.