AA

Venezuela'da muhalifler ve hükümet destekçileri gösteri düzenledi



- Başkent Caracas'taki muhalif mitingde konuşan Juan Guaido, Maduro karşıtı Venezuelalıları 12 Mart'ta yeniden sokağa çıkmaya çağırdı

Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro destekçileri ve kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif milletvekili Juan Guaido öncülüğündeki muhalifler ayrı ayrı gösteriler düzenledi.

Venezuela basınındaki haberlere göre Maduro’nun meşruiyetini tanımayan ABD başta olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesince desteklenen muhalifler, başkent Caracas'ın yanı sıra birçok eyalette sokağa çıktı.

Caracas'ta muhaliflerin yoğun yaşadığı bölgede düzenlenen ve bazı bölgelerde güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği yürüyüş Las Mercedes semtindeki Alfredo Sadel Meydanı’nda sona erdi. Burada konuşma yapan Guaido, desteklerinden ötürü ABD Başkanı Donald Trump, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque ve Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno'ya teşekkür etti.

Venezuela muhalefetini 12 Mart'ta yeniden sokağa çıkmaya çağıran Guaido, protesto eylemlerine devam edeceklerini ifade etti.

İktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) mensupları da Caracas'ın merkezinde hükümete destek gösterisinde buluştu. Sosyal medya hesabından mitingin görüntülerini paylaşan Devlet Başkanı Maduro, "Venezuela halkının barış istediğini" belirtti.