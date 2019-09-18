Okulların açılmasıyla birlikte binlerce ailenin gündeminde çocuklarının okula ve eve güven içinde ulaşımı var elbette… Geçmiş yıllarda servislerde yaşanan olumsuz olaylar nedeniyle ailelerin kafasında hep bir soru işareti var. Servis araçları ne kadar sağlıklı, sürücüler ne kadar yetkin gibi kaygılar tabii ki başı çekiyor.

Ebeveynlerin servislerle ilgili bir diğer sıkıntısı da ücretlendirme… İstisnasız her sene başında servis ücretleriyle ilgili bir tartışma yaşanıyor. Veliler zam oranını fazla buluyor, servisçiler açıklanan fiyat tarifesinden yakınıyor. Bu yıl da 2019/2020 eğitim-öğretim döneminin başında servis ücret tarifesi açıklandı ve geçtiğimiz hafta da okullar açıldı. Yeni eğitim-öğretim yılında okul servisleri için uygulanacak ücretlere ortalama yüzde 13 zam yapılırken, en yakın mesafe 215 liradan 243 liraya çıktı. En uzak mesafe ise 525 liradan 583 liraya yükseldi. Okullar açıldıktan birkaç gün sonra da öğrencilerden ilk ücretler talep edilmeye başlandı, işte problem de tam da bu noktada başladı. Veliler, servisçilerin eve gönderdiği zarfların üstünde yazan meblağları görünce isyan etti…

TARİFEDEN 150 TL FAZLA

Sokağın Sesi’ni arayan velilerin anlattıkları çok çarpıcı… Misal, Sarıyer’den bir veli, ‘Ev kirası gibi servis parası istiyorlar’ diyor ve anlatıyor: "Oğlum Etiler’de özel bir okula gidiyor. Okul ve ev arası 22-23 km. Bizden istenen aylık servis ücreti 730 TL. Açıklanan tarifeye bakıyorum. Bu kilometrede 583 TL ödemem lazım ama 150 TL fazla isteniyor. Bu itirazımı okula yaptığım zaman bir sonuç alamıyorum. Benimle aynı durumda olan çok sayıda veli var."

‘DENETİM NEREDE!’

Yine bir başka özel okul velisi şöyle diyor: "Ev ile okul arasında yaklaşık 15 km. var. Tarifeye göre 470 TL ödememiz lazım. Ancak 600 TL isteniyor. Çok uçuk rakamlar. Bu kontrolsüzlük önlenmeli. Denetim hak getire! Yazık, günah…"

SERVİSÇİLER ODASI: SORUN ÖZEL OKULLARDA

Velilerin bu şikayetlerini dinledikten sonra ilk işim konunun birinci derecedeki muhatabını yani İstanbul Umum servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası’nı aramak oldu. Genel Sekreter Gökhan Özdemir’le konuştum, velilerin şikayetlerini ilettim. Kendilerine de çok sayıda, hatta binlerce şikayet geldiğini söyleyen Özdemir, fahiş servis ücreti sorununun özel okullarda yaşandığını anlattı:

"Okul servis ücretleri, her eğitim yılının başında UKOME (Ulaştırma Koordinasyon Merkezi) tarafından açıklanıyor. Devlet okulu ya da özel okul fark etmez, tüm servis taşımacılarının bu tarifeye uyması gerekli. Devlet okullarında tarifenin aşılmasıyla ilgili bir sıkıntıyla karşılaşmıyoruz ancak özel okullarda servis taşımacılığını bazı tur şirketleri yapıyor. Hatta İstanbul’da özel okullardaki servis taşımacılığı tekelleşmiş diyebiliriz.

Çoğu okulun taşımacılığını bir şirket yapıyor. Açıklanan tarifenin çok üstünde servis ücretleri istendiğine dair şikayetler alıyoruz. Ne var ki bizim denetim ve yaptırım yetkimiz yok. Velilerin UKOME’ye başvurması, şikayetlerini iletmesi gerekiyor. UKOME yetkilileri yaptıkları denetimlerde tarifeden fazla ücret alındığını görürse cezai müeyyide uyguluyor, fazla para isteyen servisçilerin araçlarını bağlıyor. Veliler hassas davranmalı, mutlaka şikayet etmeli."

10 KORSAN SERVİS YAKALANDI

Peki 19 bin okul servisinin olduğu İstanbul’da servislerin güvenliği ne durumda? Zira okulların açıldığı ilk gün trafik ekiplerinin yaptığı denetimlerde 20 kişilik bir araca 30 öğrencinin alındığı görülmüştü. İstanbul Umum servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Genel Sekreteri Gökhan Özdemir, alınan güvenlik önlemlerini de şöyle anlattı: "Artık servis araçlarının plakaları tahdit oldu. Yani servislerin özel plakası var. Bu korsan servisleri önleyici, önemli bir adım. Mahalle aralarında, öğrencileri taşıyan korsan servisler olabiliyor. Bir haftada böyle yaklaşık 10 korsan tespit edildi.

SERVİS ŞOFÖRÜNE ALKOL VE UYUŞUTURUCU TESTİ

Plaka tahdidi önemli bir adımdı. Bununla birlikte servis şoförleri için alkol ve uyuşturucu bağımlılık testi yapılıyor. Şoförlerin testten, kontrolden geçirilmesinden memnunuz."

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla ortalama yüzde 13 zam yapılan öğrenci servis ücretlerinin yeni fiyat tarifesi şöyle:

0-1 km 243 TL (aylık),2065.50 TL (yıllık)

1-3 km 266 TL (aylık),2261 TL (yıllık)

3-5 km 289 TL (aylık),2456.50 TL (yıllık)

5-7 km 300 TL (aylık),2550 TL (yıllık)

7-9 km 317 TL (aylık),2694.50 TL (yıllık)

9-11 km 367 TL (aylık),3119.50 TL (yıllık)

11-13 km 422 TL (aylık),3587 TL (yıllık)

13-15 km 444 TL (aylık),3774 TL (yıllık)

15-17 km 478 TL (aylık),4063 TL (yıllık)

17-19 km 506 TL (aylık),4301 TL (yıllık)

19-21 km 539 TL (aylık),4581.50 TL (yıllık)

21-23 km 561 TL (aylık),4768.50 (yıllık)

23-25 km 583 TL (aylık),4955.50 (yıllık)

25 km'yi aşan km için 5.10 TL

Esra Boğazlıyan, Habertürk'te sokağın sesi oluyor!

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