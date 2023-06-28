FARKLI BİR ÜLKEDE VEYA ŞEHİRDE İKEN VEKALET İLE KURBAN KESİLİR Mİ?
Kurban kesmek gibi mali ibadetlerde ise vekalet yoluyla ibadet yerine getirilebilir. Diyanet'e göre, vekalet yoluyla kurban kesmek için;
Yapılan müzakereler sonucunda vekâletin dinen geçerli olabilmesi için;
1. Vekilin, kurbanı müvekkil adına kesmesi veya kestirmesi gerektiği,
2. Vekaletin, bizzat ya da çeşitli iletişim araçlarıyla verilebileceği,
3. Vekilin, kâr amacı gütmemek kaydıyla, müvekkil adına kesilmek üzere kurbanlık satın alabileceği,
4. Kurban kesmek yerine bedelinin muhtaç kişilere ya da ilgili kurumlara verilmesi ile kurban ibadetinin yerine getirilmiş olmayacağı,