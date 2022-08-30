Vegan anneye, oğlunun ölümü sebep olduğu için ömür boyu hapis cezası verildi

Vegan anneye, oğlunun ölümü sebep olduğu için ömür boyu hapis cezası verildi

HABERTURK.COM

ABD'nin Florida eyaletinde, küçük yaştaki oğlunun yetersiz beslenmeden kaynaklı ölümü nedeniyle "cinayetten" hüküm giyen vegan bir kadın, çıkarıldığı mahkemece ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Ailesi gibi katı bir vegan diyeti uygulayan 38 yaşındaki Sheila O'Leary isimli kadın, haziran ayında-birinci derece cinayet, çocuk istismarı ve çocuk ihmali suçları dahil altı suçtan hüküm giymişti.

Florida'daki Lee Bölge Mahkemesi'nde görülen davada annenin cezası daha önce dört kez ertelenmişti.

Eşi Ryan Patrick O'Leary, aynı suçlamalarla yargılanmayı halen hapiste.

Müfettişler, ailenin sadece çiğ meyve ve sebze yediğini, ancak çiftin yürümeye başlayan çocuğun anne sütüyle beslendiğini söylediğini belirtti.

Polis raporunda ise 18 aylık erkek çocuğun 8 kilo ağırlığında ve hayatını kaybettiği Eylül 2019'da da 7 aylık bir bebek büyüklüğünde olduğu yer aldı.