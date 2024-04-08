TIR'lar çarpıştı: 2 yaralı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir TIR, kargo firmasına ait başka bir TIR'a arkadan çarptı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda iki TIR'ın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Otoyolun Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikameti Riva kavşağında, Nabi A. idaresindeki 54 RG 072 plakalı TIR, Uğur H. yönetimindeki 06 ED 9924 plakalı, kargo firmasına ait TIR'a arkadan çarptı.
Ardından TIRlardan biri devrilerek sağ şeritteki, diğeri de sol şeritteki bariyerlere çarptı. Kaza nedeniyle tırdaki kargo paketleri, otoyola ve alt çevre yoluna savruldu.
Fotoğraf: AA
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Fotoğraf: AA
TIR'da sıkışan Nabi A, itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu çıkarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı 2 sürücünün sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Fotoğraf: AA
Kaza nedeniyle otoyolun Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametinde ulaşım kontrollü olarak tek şeritten sağlanırken, TIRların kaldırılması için çalışmalar sürüyor.
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