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Vedat Muriç'e koronavirüs şoku

Fenerbahçe´den geçtiğimiz hafta 17.5 milyon Euro bonservis bedeliyle İtalya Serie A ekibi Lazio´ya transfer olan Kosovalı golcü Vedat Muriç´in koronavirüs testi pozitif çıktı

21.09.2020 - 13:01 | Güncelleme: ABONE OL
Vedat Muriç
DHA

Vedat Muriç´e koronavirüs şoku. Kosova basınında yer alan ve İtalyan Tutto Mercato gazetesine dayandırılan haberde; golcü oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı ileri sürüldü. Geçtiğimiz günlerde kız kardeşinin düğünü için Kosova´ya gelen Muriç, kalabalık bir ortamda gerçekleşen düğüne maskesiz katılmış ve bu hareketi Kosova basınında eleştirilere neden olmuştu. Vedat Muriç´in virüse Kosova´da yakalandığı iddia edildi.

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