"SOĞUK DENİZİ HİSSETMEYİ ÖZLEDİM"

Ben de bu zor dönemi atlattığımızda ne yapacağımla ilgili hayallere dalmaya başladım artık.

En çok kumsalda otururken ayaklarıma vuran soğuk denizi hissetmeyi özledim. Sizlerin de şimdiden özlediğiniz ve yapmayı hayal ettiğiniz çok şey vardır diye tahmin ediyorum...