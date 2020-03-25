25 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Vedat Milor, koronavirüsten korunmak adına önlem amaçlı evde kendisini karantinaya aldı.
Zorunlu olmadıkça evden çıkmayan Milor, bu kez Twitter hesabından koronavirüsle ilgili bir paylaşımda bulundu.
Salgının bitmesinin ardından gerçekleştirmek istediklerini dile getiren Milor, yaptığı paylaşımda şunları söyledi:
"SOĞUK DENİZİ HİSSETMEYİ ÖZLEDİM"
Ben de bu zor dönemi atlattığımızda ne yapacağımla ilgili hayallere dalmaya başladım artık.
En çok kumsalda otururken ayaklarıma vuran soğuk denizi hissetmeyi özledim. Sizlerin de şimdiden özlediğiniz ve yapmayı hayal ettiğiniz çok şey vardır diye tahmin ediyorum...
Milor, geçtiğimiz günlerde eşi ile ilgili yaptığı bir yorumla gündeme gelmişti.
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