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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Vedat Milor'a Kent Lokantası incelemesi - İş-Yaşam Haberleri

        Vedat Milor'a Kent Lokantası incelemesi

        Ticaret Bakanlığı YouTube kanalında örtülü bir şekilde Kent Lokantası reklamı yaptığı iddiasına ilişkin Vedat Milor'dan yazılı açıklama talep etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2025 - 10:48 Güncelleme: 07.03.2025 - 11:18
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        Vedat Milor'a Kent Lokantası incelemesi
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        Ticaret Bakanlığı YouTube kanalında örtülü bir şekilde İBB bünyesinde faaliyet gösteren Kent Lokantası'nın reklamını yaptığı iddiasına ilişkin Vedat Milor'dan yazılı açıklama talep etti

        Ticaret Bakanlığı Basın Müşaviri Fatih Uysan konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

        "10.02.2025 tarihli CİMER başvurusunda; Vedat MİLOR’un Youtube kanalında 04.01.2025 tarihinde yayınlanan "40 Liraya 4 çeşit yemek: Bu fiyat gerçek mi?" başlıklı videoda “İstanbul Büyükşehir Belediyesi" bünyesinde faaliyet gösteren "Kent Lokantası" isimli işletmenin örtülü reklamının yapıldığı iddia edilmiştir.

        6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 61 inci maddesi ile Örtülü Reklam yapılması yasaklanmış olup, yapılan başvuruya ilişkin olarak Vedat MİLOR’dan söz konusu iddiaya ilişkin yazılı açıklama talepli Bakanlık yazısı 03.03.2025 tarihinde gönderilmiştir. Gelecek cevap ile birlikte dosya Reklam Kurulu’nda görüşülerek karar bağlanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

        İMAMOĞLU: ŞİMDİ DE GİDENLERLE UĞRAŞIYORLAR

        Konuyla ilgili açıklamada bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise "Kent Lokantasına giden bazı yazarlar hakkında soruşturma açıldığını öğrendim. Önce dalga geçtiler, sonra küçümsediler, şimdi de gidenlerle uğraşıyorlar. Yazık. Bu lokantalar yoksulun, dar gelirlinin, emeklinin saraylarıdır. Daha çok açılacak" ifadelerini kullandı.

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        MİLOR: HİÇBİR KURUMDAN ÖDEME ALMADIM

        Vedat Milor'un Kent Lokantası değerlendirme videosunun yayınlanmasının ardından sosyal medyada söz konusu video için ödeme aldığı iddia edilmişti. Milor ise bu iddialara 6 Ocak tarihinde şu şekilde cevap vermişti:

        "Kent Lokantası ziyaretim tamamen kendi inisiyatifimle gerçekleşti ve Buğra Bey’e birlikte gitmeyi ben teklif ettim. Amacım, hem bir yemek eleştirmeni hem de bir sosyolog olarak bu hizmeti gastronomik ve sosyolojik açıdan değerlendirmekti.

        40 TL’ye dört çeşit yemek sunan bir lokanta hem lezzet hem de toplumsal etkisi açısından dikkat çekici bir örnek. Hiçbir kurumdan ödeme almadım. Bundan sonra bu tür asılsız iftiralar karşısında hukuki yollara başvuracağımı belirtmek isterim."

        EVRAKLAR TALEP EDİLDİ

        Bakanlık, inceleme kapsamında Milor'dan, "Kent Lokantası" ile herhangi bir reklam anlaşması yapıp yapmadığına dair belgeleri, videonun başka medya organlarında yayınlanıp yayınlanmadığını ve gelir durumunu gösteren evrakları talep etti.

        Talep yazısında, "Söz konusu tanıtımların başka mecra kuruluşlarında yayımlanıp yayımlanmadığı, yayımlandı ise hangi mecra kuruluşlarında ve hangi tarihlerde yayımlandığının bilinmesine, yazılı basında yayımlanmış olanların asıllarına, sözlü ve görsel basında yayımlananlara ait ses ve görüntü kayıtlarına, bağlı bulunduğunuz Vergi Dairesi’nin adı ile varsa kuruluşunuzun vergi kimlik numarasına, varsa kayıtlı elektronik posta(KEP) adresine, Şahsınıza ait resmi tebligat adres bilgisi ile varsa kuruluşunuzun açık unvanı, kayıtlı olunan meslek odası faaliyet belgesi ile şirket ana sözleşmesinin birer örneğine, gelir durumunuzu gösterir belge (son tarihli yıllık vergi beyanı ile eki gelir tablosu, bilanço vb.) örneğine ihtiyaç duyulmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

        Ticaret Bakanlığı'na göre, Milor'un videosunda Kent Lokantası'na dair olumlu ifadeler ve lokanta hakkında detaylı bilgiler yer alması, bunun bir "örtülü reklam" niteliğini taşıyabileceği şeklinde değerlendirildi. Bakanlık soruşturmasına gerekçe olarak, bir sosyal medya içeriğinin ticari reklam sayılabilmesi için içeriği yayınlayan kişinin maddi veya ayni bir fayda sağlamış olması şartını gerekçe gösterdi.

        İDARİ YAPTIRIM UYGULANABİLİR

        Ticaret Bakanlığı, inceleme sonunda Milor'un videosunun "örtülü reklam" sayılıp sayılmayacağına karar verecek. Eğer video "ticari reklam" olarak nitelendirilirse, Milor'a idari yaptırım uygulanması söz konusu olabilecek.

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