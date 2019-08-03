vdf Filo'ya yeni Genel Müdür

Volkswagen Financial Services ve Doğuş Grubu ortaklığı ile 2017 yılında faaliyete başlayan ve operasyonel filo kiralama sektöründe kiralama şirketinin yanı sıra bir finansal çözüm ortağı olarak da yola çıkan vdf Filo Kiralama A.Ş’nin genel müdürlüğüne Didem Altuğlu Öztaş atandı.

20 yılı aşkın süredir otomotiv sektöründe birçok farklı görev üstelenen Didem Altuğlu Öztaş, son 10 yıldır Doğuş Otomotiv Seat Satış Müdürü olarak görev yapıyordu.

İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Öztaş, evli ve bir çocuk annesidir.