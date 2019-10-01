Türkiye Varlık Fonu (TVF) İstanbul Finans Merkezi'nden (İFM) sonra enerji projelerine de ortak olabilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı ekonominin 3 yıllık yeni yol haritasını çizen Yeni Ekonomi Programı'na (YEP) göre Türkiye Varlık Fonu cari işlemler dengesini güçlendirecek, ülkenin stratejik hedeflerini ve finansal piyasalarının gelişmesini destekleyecek, özel sektör işbirliklerine dayalı sabit sermaye yatırımları yapacak.

Varlık Fonu, petrokimya, madencilik ve yerli kaynağa dönük enerji üretimi alanlarında özel sektör iş birliklerine dayanan sabit sermaye yatırımlarında yer alacak.

ÜÇ İNŞAAT ŞİRKETİNİN İFM'DEKİ PAYLARINI SATIN ALDI

Türkiye Varlık Fonu, geçtiğimiz hafta inşaat sektörüne de destek sağlamıştı. Fon, beklendiği şekilde ilerlemeyen İstanbul Finans Merkezi projesinin yüklenicileri arasındaki üç şirket olan Ağaoğlu, İntaş ve YDA'nın yüzde 35'lik alana tekabül eden kısımda bugüne kadar yaptığı masrafları tazmin ederek haklarının tamamını devralmıştı.