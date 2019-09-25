Türkiye Varlık Fonu (TVF), 2008 yılında duyurulan ve bir türlü bitirilemeyerek açılışı önce 2018, ardından 2020 ve son olarak 2022 yılına ertelenen projenin hızlandırılarak bitirilmesi için düğmeye bastı.

Türkiye Varlık Fonu'ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Finans Merkezi Projesi'ndeki 1,3 milyon metrekare büyüklüğündeki kullanılabilir alanın 465 bin metrekarelik kısmı 1 milyar 670 milyon Türk Lirası karşılığında yüklenicilerden devralındı.

Habertürk'ün ulaştığı kaynaklara göre bu alan projenin yüklenicileri arasındaki Ağaoğlu, YDA ve İntaş firmalarının yükümlülüğündeki ayrık bölümlerden oluşuyor.

Türkiye Varlık Fonu, üç firma ile görüşerek şu ana kadar yapılan işlerin her birinin maliyetini ödedi ve ellerindeki tüm payı ödeyerek Ağaoğlu, YDA ve İntaş'ı devreden çıkarmış oldu.

Arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı yöntemiyle yapılacak projedeki ihaleyi 1 milyar 460 milyon liralık hasılat teklifiyle kazanan Ağaoğlu, İstanbul Finans Merkezi'nin tüm hafriyat ve zemin işleri, ortak altyapı ve ulaşım yollarıyla birlikte çevre düzenlemesini üstlenmiş ve bunun karşılığında bir tanesi rezidans ve geriye kalanı ofis olmak üzere 6 blokluk ofis ve konut alanını satarak gelir paylaşımında bulunacaktı. 6 blokluk söz konusu alan aynı zamanda projenin beşte birlik bölümünü oluşturuyordu.

Ağaoğlu, masraflarını Varlık Fonu'ndan tazmin ederek 6 blokluk alanı da devretmek suretiyle projeden çekilmiş oldu. BDDK binasının yapımını üstlenen YDA ve SPK binasını yapacak olan İntaş da benzer şekilde masraflarını tazmin ederek çekildi.

Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez, "İnşaatların bir an önce başlaması için Emlak Konut GYO ile birlikte ihale düzenleyeceğiz. En geç kasım ayında vinçlerin çalışmaya başlayacağını" açıkladı.

Sektör kaynaklarından gelen bilgiler ise Türkiye Varlık Fonu'nun projenin tamamını devralacağını iddia ediyor.

İSTANBUL FİNANS MERKEZİ PROJESİNDE SÜREÇ NASIL GELİŞTİ?

2008 yılında İBB tarafından kabul edilen plan doğrultusunda duyurulan proje için 2009 baharında Anadolu Otoyolu’nun kuzeyinde yer alan konut alanının finans merkezi olarak planlanmasına ilişkin karar çıkarıldı ve İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı adı verilen karar 2 Ekim 2009 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı fakat yapılan imar planı değişiklikleri nedeniyle Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi 2010'da mahkemeye başvurarak yürütmeyi durdurma kararı aldı.

TOKİ, yeni bir plan hazırlayarak arazi üzerindeki parselleri ilgili kamu kuruluşları ve bankalara sattı. Ardından Emlak Konut GYO üzerinden proje hazırlama sürecine girildi ve 2012 yılının Kasım ayında İstanbul Finans Merkezi için "arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı yöntemiyle ihaleye çıkıldı.

İhaleyi 1 milyar 460 milyon liralık hasılat teklifliyle Ağaoğlu kazandı. Ağaoğlu'nun tüm altyapı işlerini ve 6 blokluk alanın kaba inşaatını tamamlarken Vakıfbank, Halk bankası, BDDK ve SPK binalarının inşaatları da sürüyordu.

Merkez Bankası binasının ise temeli atılamamıştı. 2018 yılında düzenlenen Merkez Bankası binasının ihalesini İntaş A.Ş. 1 milyar 440 milyon TL teklifle kazanmıştı.