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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Varant yatırımının incelikleri ve püf noktaları - İş-Yaşam Haberleri

        Varant yatırımının incelikleri ve püf noktaları

        Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu TEB Yatırım Varant Bölüm Müdürü Murat Eri oldu. Borsanın oldukça oynak bir rota çizdiği günümüzde varant yatırımının yatırımcı için yeni bir yatırım alternatifi veya korunma aracı olup olmadığının sorgulandığı programda Eri, hangi zamanlarda alım hangi durumlarda satım varantı yatırımı yapmanın doğru olacağına dair bilgilerini aktardı. Eri, varant yatırımında dayanak varlık olan hisse örneğiyle yatırımcının hangi durumlarda kazanabileceğini hangi durumlarda kaybedebileceğini aktardı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2023 - 18:52 Güncelleme: 27.12.2023 - 20:05
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        Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu TEB Yatırım Varant Bölüm Müdürü Murat Eri oldu. Borsanın oldukça oynak bir rota çizdiği günümüzde varant yatırımının yatırımcı için yeni bir yatırım alternatifi veya korunma aracı olup olmadığının sorgulandığı programda Eri, hangi zamanlarda alım hangi durumlarda satım varantı yatırımı yapmanın doğru olacağına dair bilgilerini aktardı. Eri, varant yatırımında dayanak varlık olan hisse örneğiyle yatırımcının hangi durumlarda kazanabileceğini hangi durumlarda kaybedebileceğini aktardı.

        DAYANAK VARLIK NASIL ETKİLER?

        Programda dayanak varlığın fiyatında meydana gelen artış veya düşüşün hangi yönlü varantı nasıl etkilendiğinin ortaya konulduğu programda zamanın geçmesi, oynaklığın artması, öngörülen temettülerde ve faiz oranlarında artış olması durumlarında alım varantlarının mı yoksa satım varantlarının mı kazandırdığı bilgisi paylaştı.

        ETKİN KALDIRAÇ NASIL KULLANILIR?

        Eri, varantta oran, çarpan, içsel değer ve zaman değeri ile basit kaldıraç etkin kaldıracın ne olduğunu anlatarak delta, theta ve duyarlılığın ne olduğunu yine örnekleriyle açıkladı. Programda ayrıca varantlarda teminat gereksinimi, açığa satış, nerede alım satım yapılacağına dair açıklamaların yanı sıra "Zaman değeri hesaplaması iş gününe göre mi takvim gününe göre mi yapılır? Dayanak varlığı Türkiye borsasında kote edilmeyen bir varanta yatırım yapmanın riskleri nelerdir? Yeni ihraç edilmiş ürünlerde işlem yapmakla, uzun süre önce ihraç edilmiş ürünlerde alım/satım yapmak arasında bir fark var mı? " sorularına cevap arandı.

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