Kaya, kedilerin insanların can dostları olduğuna işaret ederek, "Bizimle birlikte var olmaya devam ediyorlar. Farkındalığın oluşması için birçok ülkede Dünya Kediler Günü'nde farklı etkinlik düzenleniyor. Sokakta kalan, şiddet gören, yurtsuz olan kediler de mutlaka vardır. Böyle bir günde bu hayvanlar için farkındalığın oluşması bizi mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.