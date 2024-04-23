Van Gölü'nün incisi güvenlik güçlerine emanet

Balıkçılık yapanları da bilgilendirdik. Geçen yıl dronlardan faydalandık. Bu yıl da jandarma ekipleri belli noktalarda dron kullanacak. Sonuçta balıklar birçok noktaya göç ediyor, bu da bizim geniş bir alanda denetim yapmamızı gerektiriyor. Bu anlamda gece gündüz sahada olacağız. Vatandaşlarımızın da bu süreçte duyarlı olmasını istiyoruz. Av yasağında balığı avlamayalım, satmayalım ve yemeyelim."