Van Gölü'nde facia! 2 arkadaş boğuldu

DHA

Tuşba ilçesi Çarpanak Adası yakınlarındaki Van Gölü'ne saat 12.00 sıralarında giren 2 arkadaş, bir süre sonra akıntıya kapılıp, kayboldu. Durumu fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Bölgeye gelen İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı deniz polisi, gölde arama çalışması başlattı.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Van'ın Tuşba ilçesinde Van Gölü'ne girip, akıntıya kapılarak boğulan kişilerin Fırat Eker (21) ile arkadaşı Mazlum Genez (21) olduğu belirlendi.

Eker ile Genez'in arkadaş grubu ile bölgeye geldikleri, gruptaki 6 kişinin gölde akıntıya kapıldığı, 4 kişinin kendi imkanları ile kurtulduğu öğrenildi. Jandarma Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı deniz polisi ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu da Eker ile Genez'in cansız bedenleri bulundu. Cenazeler, otopsi işlemleri için Van Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.