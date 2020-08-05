İLK KEZ İÇİ GÖRÜNTÜLENDİ

Batığın ilk defa 3 yıl önce görüntülenmesinin ardından Dalış Eğitmeni ve rehber Serkan Ök ve 6 kişilik dalgıç ekibi bu sefer de geminin içini görüntüledi. Dalış Eğitmeni Ök, "2017 yılında ilk defa Sualtı Görüntü Yönetmeni Tahsin Ceylan ile birlikte görüntülediğimiz Rus batığını bu sefer içini görüntülemek için daldık. Dalış sırasında tüylerimizi diken diken eden görüntülerle karşılaştık.