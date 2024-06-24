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        Haberler Gündem 3. Sayfa Van Gölü'nde arama çalışması sona erdi | Son dakika haberleri

        Elverişsiz hava koşulları Van Gölü'nde kaybolan şahsın arama çalışmalarını erken bitirdi

        Van'ın Tuşba ilçesinde yüzmek için Van Gölü'ne girdikten sonra kaybolan şahısın bu günkü arama çalışmaları elverişsiz hava koşulları nedeniyle erken sonlandırıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 18:59 Güncelleme: 24.06.2024 - 18:59
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        Van Gölü'nde kayboldu! 5 gündür aranıyor
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        Beş gün önce Tuşba ilçesi sınırları içerisinde bulunan Çarparak Adası yakınına arkadaşları ile birlikte giden Ahmet Hilmi Hanalp (22), Van Gölü'nde yüzdüğü sırada gözden kayboldu.

        İhbar üzerine bölgeye Van Sahil Güvenlik Komutanlığı, Van Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği, Van ve Bitlis İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü Su Altı Arama ve Kurtarma, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Van İtfaiye Dairesi Başkanlığı dalgıçların yer aldığı 30 kişilik dalgıç ekibi kayıp genci bulmak için çalışma yürütüyor. İki günden buyana özellikle akşama doğru etkili olan olumsuz hava koşulları ekiplerinin çalışmasını olumsuz yönde etkiliyor.

        Van Gölü'nde dalgaların artmasıyla bu günkü arama çalışmaları erken sonlandırdı. Bu günkü çalışmalar durdurulduktan sonra dalgaların yoğun olduğu bölgedeAFAD ve itfaiyenin botları vatandaşların yardımıyla sahile çekildi.

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