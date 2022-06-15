Van Gölü kıyısında cansız beden bulundu

DHA

Tatvan ilçesinin Van Gölü kıyısında bir erkeğe ait cansız beden bulundu. Cesedi gören bir kişi polise haber verdi.

Olay yerine polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Deniz polisi tarafından su yüzeyinde bulunan erkek cesedi kıyıya çıkartıldı. DHA'nın haberine göre; üzerinden kimlik çıkmayan cansız beden, otopsi işlemleri için Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.