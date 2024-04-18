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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe - Olympiakos maçı CANLI YAYIN - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe - Olympiakos maçı CANLI YAYIN

        Fenerbahçe - Olympiakos maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Yunanistan'ın Olympiakos takımı ile karşı karşıya geliyor. İlk maçta Yunanistan'da rakibine 3-2 mağlup olan sarı-lacivertliler, 2 ve daha farklı her türlü galibiyette adını yarı finale yazdıracak. Sarı-lacivertlilerin 1 farklı galibiyetinde ise maç uzatmalara gidecek. Müsabakada konuk ekibin her türlü galibiyeti ve beraberlik durumunda ise Fenerbahçe Avrupa'ya veda edecek. Fenerbahçe-Olympiakos mücadelesine dair tüm detaylar canlı maç haberimizde...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 18.04.2024 - 20:49 Güncelleme: 18.04.2024 - 20:49
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        STAT: Ülker Stadı

        HAKEM: Tobias Stieler (Almanya)

        SAAT: 22.00

        YAYIN: TV8

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Yunanistan'ın Olympiakos takımı ile karşılaşıyor.

        Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko

        Olympiakos: Tzolakis, Rodinei, Ntoi, Carmo, Ortega, Hezze, Chiquinho, Fortounis, Jovetic, Podence, El Kaabi

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        İlk maçta Yunanistan'da rakibine 3-2 mağlup olan sarı-lacivertliler, 2 ve daha farklı her türlü galibiyette adını yarı finale yazdıracak. Sarı-lacivertlilerin 1 farklı galibiyetinde ise maç uzatmalara gidecek. 15'er dakikalık 2 uzatma sonucunda skor değişmezse, yarı finale çıkan ekibi penaltı atışları belirleyecek.

        Müsabakada konuk ekibin her türlü galibiyeti ve beraberlik durumunda ise Fenerbahçe Avrupa kupalarına veda edecek.

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        2 EKSİK VAR

        Fenerbahçe, Olympiakos karşısında 2 oyuncusundan yararlanamıyor.

        Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde ile Mert Hakan Yandaş, müsabakada yer almıyor.

        Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal'ın UEFA kadrosunda yer vermediği Mert Müldür, Serdar Aziz ve Serdar Dursun'dan da yararlanamıyor.

        AVRUPA'DA 270. MAÇ

        UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Yunanistan'ın Olympiakos takımını konuk eden Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 270. karşılaşmasına çıkıyor.

        Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 269 müsabakada 106 galibiyet alırken, 55 beraberlik ve 108 yenilgi yaşadı.

        Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 365 kez havalandırırken, kalesinde ise 384 gol gördü.

        KONFERANS LİGİ'NDE 18. MAÇ

        Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 3 numaralı organizasyonunda 18. maçını oynuyor.

        Sarı-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde daha önce yaptığı 17 maçta 11 galibiyet ve 6 yenilgi yaşadı.

        Söz konusu müsabakalarda 43 gol atan Fenerbahçe, kalesindeki 23 gole engel olamadı.

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