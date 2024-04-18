Mercimek çorbası limonlu mu olur limonsuz mu? İşte tadı damaklarda iz bırakacak 4 farklı mercimek çorbası tarifi!

Esnaf lokantalarının demirbaşı mercimek çorbası Türk mutfağının en sevilen çorbası olma konusunda epey iddialı. Hiçbir ekonomik statü, yaş ve bölge değişkeni mercimek çorbasının tahtını sarsamıyor... Her evde mercimek çorbası pişer ama büyük olasılıkla her evde başka bir mercimek çorbası pişer! Mercimek çorbası limonlu mu olmalı limonsuz mu diye kurcalamadan en sevilen mercimek çorbası tariflerine bir bakalım...