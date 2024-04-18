Mercimek çorbası limonlu mu olur limonsuz mu? İşte tadı damaklarda iz bırakacak 4 farklı mercimek çorbası tarifi!
Sosyal medya evrenini uzun süre meşgul eden "Menemen soğanlı mı olmalı soğansız mı" tartışmasının etkisi yeni yeni silikleşmeye başlamıştı ki Vedat Milor, kullanıcıların kucağına yepyeni bir soru bırakıverdi: Mercimek çorbası limonlu mu olur, limonsuz mu? Dün akşam saatlerinde sosyal medya platformu X üzerinden başlatılan ankette on binlerce kişi tarafını seçti... Hadi gelin, limonlu mu limonsuz mu tartışmalarının gölgesinde nefis bir mercimek çorbası yapmayı öğrenelim!
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Esnaf lokantalarının demirbaşı mercimek çorbası Türk mutfağının en sevilen çorbası olma konusunda epey iddialı. Hiçbir ekonomik statü, yaş ve bölge değişkeni mercimek çorbasının tahtını sarsamıyor... Her evde mercimek çorbası pişer ama büyük olasılıkla her evde başka bir mercimek çorbası pişer! Mercimek çorbası limonlu mu olmalı limonsuz mu diye kurcalamadan en sevilen mercimek çorbası tariflerine bir bakalım...
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SÜZME MERCİMEK ÇORBASI
Malzemeler:
2 su bardağı kırmızı mercimek
2 su bardağı tavuk suyu
1 yemek kaşığı un
2 yemek kaşığı tereyağı
4 diş sarımsak
1 adet kuru soğan
1 tatlı kaşığı tuz
1 buçuk litre su
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Yapılışı:
Soğanı ve sarımsağı yıkayıp doğradıktan sonra tencereye alalım ve tereyağı ile kavuralım. Unu ekleyip kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edelim. Yıkayıp süzdüğümüz mercimekleri ve suyu tencereye ekleyip tuzunu da atıp kaynamaya bırakalım. Kaynadıktan sonra bir tel süzgeçten geçirelim. Bir tavada biraz tereyağı nane ve pul biber kavurup üzerine dökelim.
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- 4
LOKANTA USULÜ MERCİMEK ÇORBASI
Malzemeler:
2 bardak kırmızı mercimek
1 yemekk kaşığı salça
3 yemek kaşığı sıvıyağ
1 yemek kaşığı un
2 litre kaynar su
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Yapılışı:
Sıvıyağı ve unu tencereye alıp pembeleşene kadar kavuralım. Un pembeleşince mercimeği ekleyelim. Biraz karıştırıp salçayı da ilave edelim. İyice kavuralım. Kavurduktan sonra suyu ve tuzu ekleyip kaynamaya bırakalım. Suyu azaldıkça yeniden su koyalım ve istediğimiz kıvama gelene kadar kaynatalım. Dilerseniz blenderdan geçirebilirsiniz dilerseniz geçirmeden direkt servis yapabilirsiniz.
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ŞİFA DEPOSU SEBZELİ MERCİMEK ÇORBASI
Malzemeleri:
1 buçuk bardak kırmızı mercimek
1 büyük boy havuç
1 orta boy patates
5-6 diş sarımsak
1 büyük boy soğan
2 çay kaşığı tuz
2 litre su
2 yemek kaşığı tereyağı
1 limon
Pul biber, biberiye, kekik, nane, karabiler, zencefil, zerdeçal, kırmızı biber ve reyhan.
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- 7
Yapılışı:
Mercimekleri yıklayıp tencereye alalım. Bütün sebzeleri, soğan ve sarımsağı yıkayıp iri iri doğrayalım. Suyu ve tuzu da koyarak ocağı yakalım. Malzemelerin hepsini kavurmadan kaynatalım. Kaynayınca blenderdan geçirip pürüzsüz hale getirelim. Baharatları tereyağı ile kavurup üzerine dökelim. 1 limon sıkıp servis yapalım.
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KEREVİZLİ MERCİMEK ÇORBASI
Malzemeleri
1 buçuk bardak kırmızı mercimek
1 orta boy kereviz ve 5-6 dal kereviz sapı
1 büyük boy soğan
6 diş sarımsak
2 litre su
2 çay kaşığı tuz
2 yemek kaşığı tereyağ
Kırmızı biber, kara biler, nane ve pulbiber.
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Yapılışı:
Mercimeği iyice yıklayıp tencereye alalım. Kerevizi ve kereviz saplarını doğrayalım ve onları da tencereye alalım. Suyu ve tuzu alıp hepsini beraber kaynatalım. Kaynayan karışımı blendir yardımıyla ezelim. Tereyağı ile kırmızı biber, karabiber, pulbiber ve nane yakalım, üzerine dökelim.
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