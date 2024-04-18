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        Haberler Dünya Almanya Başbakanı Scholz: Türkiye kesinlikle önemli bir stratejik ortak

        Almanya Başbakanı Scholz: Türkiye kesinlikle önemli bir stratejik ortak

        Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Türkiye'nin "her zaman kolay olmayan ancak kesinlikle önemli bir stratejik ortak" olduğunu söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 23:15 Güncelleme: 18.04.2024 - 23:15
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        Scholz: Türkiye önemli bir stratejik ortak
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        Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesinin ardından düzenlediği basın toplantısında, zirvede Almanya'nın da girişimiyle Türkiye ile ilişkilerin ele alındığını belirtti.

        Zirvede bağlantıların geliştirilmesi hakkında ayrıntılı görüştüklerini ifade eden Scholz, "Türkiye her zaman kolay olmayan ancak kesinlikle önemli bir stratejik ortaktır. Bu birlikte ele almamız gereken birçok konu için geçerlidir. Bu nedenle geleceğe dönük perspektife ihtiyacımız var. İyi bir işbirliği her iki tarafın çıkarınadır." dedi.

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        Scholz, bunun, özellikle Gümrük Birliğinin geliştirilmesi, modernizasyonu ve kendileri için önemli olan göç konusundaki işbirliği alanında geçerli olduğunu kaydetti.

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        Başbakan Scholz, bu konuların ele alınmasının aynı zamanda Komisyona, vize kolaylaştırılması dahil bu müzakereleri yürütme yetkisi verildiği için önemli olduğunu dile getirdi.

        Sadece burada değil, uzun zamandan beri Kıbrıs meselesine ilişkin gelişmeleri iyileştirme konusunda girişim başlatılması için çaba harcadığını aktaran Scholz, bu nedenle Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğündeki arabuluculuk görüşmelerinin yeniden canlandırılması çağrısında bulunduklarını, konunun burada derinlemesine ele alındığını ve bunu önemli bir adım olarak gördüğünü kaydetti.

        Scholz, Türkiye ve Kıbrıs meselesinin geniş bir şekilde ele alındığını belirterek, bu konularda ilerlemeye ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

        SCHOLZ'DAN ORTADOĞU'DA GERİLİMİ AZALTMA ÇAĞRISI

        Zirvede İran’ın İsrail’e yönelik saldırısını da ele aldıklarını aktaran Scholz, böyle bir saldırının daha önce gerçekleşmediğine işaret etti.

        Scholz, "Bu doğrudan İsrail topraklarına yönelik bir saldırıdır. Bu nedenle bu saldırıyı en güçlü şekilde kınamamız ve herkesi bölgede gerilimi daha fazla tırmandırmaması çağrısı doğru ve gereklidir." dedi.

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        "İsrail'in bu saldırıya karşı kendisini başarıyla savunmasının iyi olduğunu" ifade eden Scholz, "Benim açımdan İsrail'in şimdi bu desteği ve başarıyı tehlikeye atmaması önemli." şeklinde konuştu.

        Bölgede "yangının yayılmasını engellemek" için tüm tarafları itidalli olmaya çağıran Scholz, bu konuda Brüksel’de hemfikir kalındığını kaydetti.

        SCHOLZ, UKRAYNA'YA DESTEK İSTEDİ

        Başbakan Scholz, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin de Ukrayna’nın desteğe ihtiyaç duyduğunu belirterek, "Ukrayna'nın uzun süre ve kalıcı olarak buna (desteğe) dair net bir sinyale ihtiyacı var." ifadesini kullandı.

        Herkesin Ukrayna’ya yeterince silah ve mühimmat vermek için çabalamasını isteyen Scholz, "Özellikle hava savunması çok önemli. Almanya, Ukrayna’yı donatmak için kapsamlı tedbirler aldı." dedi.

        Scholz, Almanya’nın üçüncü Patriot hava savunma sistemini vereceğine işaret ederek, bunun da diğer ülkelere aynısını yapmaları için bir sinyal olduğunu söyledi.

        Başbakan Scholz, Almanya’da Rus gizli servisi için casusluk yaptıkları suçlamasıyla tutuklanan iki kişiye ilişkin bir soru üzerine de, "Almanya'da bu tür casusluk faaliyetlerinin gerçekleşmesini asla kabul edemeyiz." dedi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #almanya
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