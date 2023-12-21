Bitlis ve ilçelerinde son günlerde etkili olmaya başlayan dondurucu soğuklar, Tatvan-Ahlat arasındaki Van Gölü kıyılarının donmasına neden oldu.

İHA'da yer alan habere göre kar yağışının zaman zaman etkili olduğu Bitlis’te, Sibirya soğukları yaşanmaya başladı.

Özellikle gece saatlerinde sıfırın altına düşen hava sıcaklığı, kentteki irili ve ufaklı göletlerin donmasına neden oldu. Soğuk havalardan nasibini alan bölgelerden biri de Van Gölü kıyıları oldu.

İklim değişikliğine bağlı olarak Van Gölü’nde son yıllarda farklı yapısal değişiklikler görülmeye başladığını kaydeden Yavuz, göl suyunun donma olayının da bunlardan biri olduğuna vurgu yaparak, “Şu anda bulunduğumuz yer Van Gölü’nün Tatvan ilçe sahilleri. Son bir haftadır yağan karla birlikte sıcaklıklar da ciddi anlamda düştü. Bölgede daha öncesinde çokça şahit olmadığımız doğa olaylarıyla karşılaşıyoruz. Normalde sodalı olma özelliği nedeniyle Van Gölü’nde donma meydana gelmezdi. Ancak suyun geri çekilmesi nedeniyle kıyılarda oluşan irili ufaklı göletteki sular donmaya başladı. Ayrıca Van Gölü kıyılarında da ciddi bir buzlanma söz konusu. Eskiden göl suyu buzları çözmek için kullanılırdı ancak onun da donmaya başladığını görüyoruz. Bu da göl suyunun her geçen gün özelliğini yitirmeye başladığına işaret ediyor. Yaşanan iklim değişikliklerinden Van Gölü’nün de nasibini aldığını gösteriyor” şeklinde konuştu.

Bölgede havaların özellikle gece saatlerinde iyice soğuduğunu anlatan Hüsamettin Saray da, Van Gölü kıyısının bile donmaya başlamasının Sibirya soğuklarının başladığının habercisi olduğunu ifade etti.