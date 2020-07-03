Habertürk'ten Meral Yıldız'ın haberine göre, Van'da 5 gün önce kaçak göçmenlerin bulunduğu teknenin batmasının ardından arama çalışmaları devam ederken olayla ilgili göz altına alınan 11 şüpheliden 4 ü adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden yüzerek kurtulan Medeni Akbaş ile Mehmet Sami Akbaş ve Cüneyt Akbaş tutuklandı. Bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan jandarmadaki sorgusu devam eden 7 kişinin yarın adliyeye sevk edileceği belirtildi.