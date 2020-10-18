Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda 282 kilo 630 gram eroin maddesi ele geçirildi. Van polisi, eroinin bulunduğu paketlerle, Doğu Akdeniz'deki petrol ve doğalgaz çalışmaların destek için yeniden göreve başlayan 'Oruç Reis'in adını yazdı.
Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Van merkez ve ilçelerinde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, istihbarı bilgiler doğrultusunda 2 ayrı araçta arama yapıldı.
16 Ekim tarihinde Çaldıran ilçesinde bir araçta yapılan aramada ise 371 paket halinde 121 kilo 775 gram Eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile alakalı olarak M.Ç. isimli şüpheli şahıs "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan yakalanarak gözaltına aldın. M.Ç.'nin ifadeleri doğrultusunda polis ekiplerince Ankara'da yapılan operasyonda olayla ilişkisi bulunan O.A ile S.Y. isimli 2 şüpheli daha gözaltına alındı.
Şüphe üzerine başka bir araçta yapılan aramada ise 316 paket halinde 160 Kilo 855 gram eroin ele geçirildi. 2 ayrı operasyonda toplam 282 Kilo 630 gram eroin maddesi ele geçirildi. İkinci araçta ele geçirilen uyuşturucu madde ile alakalı şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edileceği kaydedildi.
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