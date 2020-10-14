Oruç Reis, Doğu Akdeniz'de yeniden göreve başladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Oruç Reis araştırma gemimiz de faaliyet göstereceği lokasyona vardı. 10 km uzunluğundaki sismik kabloları deniz tabanına sermeye başladı. Dün teste başladı ve bugün ilk sismik okumaları almaya başlayacağız. İlk etapta 10 günlük bir çalışma yürüteceğiz" dedi.

Bakan Dönmez sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada kule söküm işlerini yapacağız. Gemimiz, kasım sonu gibi Zonguldak'taki Filyos Limanı'na intikal edecek. Burada kulenin montajı ve diğer bakımların ardından, Karadeniz'de artık Fatih ile birlikte sondaja başlayacak. Oruç Reis araştırma gemimiz de faaliyet göstereceği lokasyona vardı. Yaklaşık 10 kilometre uzunluğundaki sismik kabloları denize sermeye başladı. Dün de testler başladı ve bugün ilk sismik okumaları almaya başlıyoruz. İlk etapta, 10 günlük bir çalışma programımız var. Salgınla birlikte pek çok şirket Doğu Akdeniz'de havlu attı. Özellikle Güney Kıbrıs Rum yönetiminin verdiği gayri hukuki ruhsatlarda çalışan şirketler, salgının etkisiyle sahadan çekildiklerini açıkladı. Güney Kıbrıs Rum yönetimi gibi kaynaklarını kendi imkanlarıyla çıkarmaktan aciz bir devletin yaptığı ilk şey başka ülkelerin korunmacılığına sığınmak oldu. Biz ise salgına rağmen denizlerimizdeki faaliyetlerimizi iş planımıza göre sürdürdük. Değişen dünyanın dinamiklerini öngörerek, adımlarımızı ona göre attık."