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Van'da tüplere zulalanmış 105 kilo eroin ele geçirildi

Van'ın Gürpınar ilçesinde polis ekiplerinin şüphesi üzerine durdurulan bir tüp dağıtım kamyonunda 202 paket halinde 105 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. Mutfak tüplerinin içerisine zulalanmış vaziyette 202 paket halinde bulunan eroinle ilgili 1 kişi gözaltına alındı

09.11.2020 - 11:47 | Güncelleme: ABONE OL
Van'da tüplerden çıktı: 105 kilo
HABERTURK.COM

Van'ın Gürpınar ilçesinde polis ekiplerinin şüphesi üzerine durdurulan bir tüp dağıtım kamyonunda 105 kilogram eroin maddesi ele geçirildi.

Meral Yıldız'ın haberine göre, Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Van merkezinde ve ilçelerinde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Çalışmalar kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Van'ın Gürpınar ilçesinde uygulama noktası oluşturuldu. Uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir tüp dağıtım kamyonetinde yapılan aramada; mutfak tüplerinin içerisine zulalanmış vaziyette, 202 paket halinde 105 kilogram eroin maddesi ele geçirildi.

Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak K.T. isimli şahıs, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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