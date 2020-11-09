Van'da tüplerden çıktı: 105 kilo

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Van'ın Gürpınar ilçesinde polis ekiplerinin şüphesi üzerine durdurulan bir tüp dağıtım kamyonunda 105 kilogram eroin maddesi ele geçirildi.

Meral Yıldız'ın haberine göre, Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Van merkezinde ve ilçelerinde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Çalışmalar kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Van'ın Gürpınar ilçesinde uygulama noktası oluşturuldu. Uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir tüp dağıtım kamyonetinde yapılan aramada; mutfak tüplerinin içerisine zulalanmış vaziyette, 202 paket halinde 105 kilogram eroin maddesi ele geçirildi.

Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak K.T. isimli şahıs, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.