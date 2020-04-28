Van İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda, ilçenin Atalan Mahallesi'nde uyuşturucu bulundurdukları tespit edilenlere yönelik operasyon düzenlendi.

AA'nın haberine göre; narkotik madde arama köpeği "Cesur"un da katıldığı operasyonda, D-300 kara yolunda menfez içerisine gizlenmiş 10 kilogram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.