"Elhamdülillah çok güzel günlerimiz oldu. 93 yaşında çocuk büyütüyorum. Her şeye rağmen güzel geçiyor. Bazen darda kaldığım oluyor ama hayırseverler yardım ediyor. 4 öğrenci okutuyorum. Üniversitede okuyan bir çocuğum var. İkizlerim 3. sınıfa gidiyor. Allah'a çok şükür onları da okula gönderiyorum. Hasan ve Hüseyin büyüdüler. Allah yardım etti ve onları büyük emekle büyüttüm. Allah onlara uzun ömürler versin."