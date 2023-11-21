Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Van'da 1 ton 150 kilo esrar ele geçirildi

        Van'da 1 ton 150 kilogram toz esrar ele geçirildi

        Van'da, polis ekiplerinin operasyonunda 1 ton 150 kilogram toz esrar ele geçirildi. Operasyonda İran uyruklu 1 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 15:42 Güncelleme: 21.11.2023 - 16:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da 1 ton 150 kilo esrar ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Van Emniyet Müdürlüğü, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten kişi ya da kişilere yönelik yürütülen çalışmalarını sürdürüyor.

        Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Başkale ilçesinde yapılan çalışmalar neticesinde, 1 ton 150 kilogram toz esrar maddesi ele geçirildi.

        İRAN UYRUKLU 1 KİŞİ TUTUKLANDI

        Ele geçirilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak gözaltına alınan İran uyruklu 1 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika haberleri van
        #uyuşturucu
        #esrar
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Şoke eden görüntü! Boşanma davasına bu şekilde getirildi
        Şoke eden görüntü! Boşanma davasına bu şekilde getirildi
        Kritik uyarı geldi! Saat verildi... 2 bölgede sağanak ve kuvvetli fırtına!
        Kritik uyarı geldi! Saat verildi... 2 bölgede sağanak ve kuvvetli fırtına!
        "Tek zam olacak şekilde çalışıyoruz"
        "Tek zam olacak şekilde çalışıyoruz"
        Halı sahadaki sinsi plan iddiasında eski kocaya gözaltı!
        Halı sahadaki sinsi plan iddiasında eski kocaya gözaltı!
        Arjantin'de 'Çılgın Javier' dönemi
        Arjantin'de 'Çılgın Javier' dönemi
        Angelino çıkmazı!
        Angelino çıkmazı!
        Yılmaz'dan konut kredisi açıklaması
        Yılmaz'dan konut kredisi açıklaması
        Ogün Samast hakkındaki yeni iddianame kabul edildi!
        Ogün Samast hakkındaki yeni iddianame kabul edildi!
        Puff bar tehlikesi!
        Puff bar tehlikesi!
        İnşaat işçisinin hobisi görenleri şaşırtıyor
        İnşaat işçisinin hobisi görenleri şaşırtıyor
        "Yüzde 50 şans verilmişti"
        "Yüzde 50 şans verilmişti"
        Geminin yeri tespit edildi! 11 denizci aranıyor!
        Geminin yeri tespit edildi! 11 denizci aranıyor!
        Lider geldik, lider dönelim!
        Lider geldik, lider dönelim!
        Engin Polat ve Ayhan Bora Kaplan bağlantısı araştırılıyor!
        Engin Polat ve Ayhan Bora Kaplan bağlantısı araştırılıyor!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        Biden'ın doğum gününde Trump'tan paylaşım
        Biden'ın doğum gününde Trump'tan paylaşım
        Derbideki gol gündem oldu!
        Derbideki gol gündem oldu!
        Müstakil eve hücum
        Müstakil eve hücum
        Bahçeli'den yüzde 50+1 mesajı: Görüşümüz hiç değişmedi
        Bahçeli'den yüzde 50+1 mesajı: Görüşümüz hiç değişmedi
        Sultan'a 'Onur Nişanı'
        Sultan'a 'Onur Nişanı'
        Habertürk Anasayfa