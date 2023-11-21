Van'da 1 ton 150 kilo esrar ele geçirildi

Van'da 1 ton 150 kilogram toz esrar ele geçirildi
Van'da, polis ekiplerinin operasyonunda 1 ton 150 kilogram toz esrar ele geçirildi. Operasyonda İran uyruklu 1 kişi gözaltına alındı
Van Emniyet Müdürlüğü, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten kişi ya da kişilere yönelik yürütülen çalışmalarını sürdürüyor.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Başkale ilçesinde yapılan çalışmalar neticesinde, 1 ton 150 kilogram toz esrar maddesi ele geçirildi.
İRAN UYRUKLU 1 KİŞİ TUTUKLANDI
Ele geçirilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak gözaltına alınan İran uyruklu 1 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı