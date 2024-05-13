VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Kendall Kipp'i kadrosuna kattı
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Columbus Fury forması giyen ABD'li pasör çaprazı Kendall Kipp'i kadrosuna kattı.
Giriş: 13.05.2024 - 16:39 Güncelleme: 13.05.2024 - 16:39
VakıfBank, son olarak Columbus Fury'de forma giyen ABD'li pasör çaprazı Kendall Kipp'i transfer etti.
Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ağustos ayında takıma katılacak 23 yaşındaki voleybolcu için, "Yeni başarılara imza atmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kupalara hep birlikte yürüyeceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.
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