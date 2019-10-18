Vakıf Emeklilik, sektörde yeni bir farkındalık projesine imza atarak, finansal okuryazarlığa katkı sağlayacak olan Tatlı Fonlar Projesi’ni hayata geçirdi. Vakıf Emeklilik, Türkiye’de BES’e olan ilgiyi artırmak, tüm BES katılımcılarının emeklilik fonları ile içeriklerinde yer alan piyasa enstrümanlarını basit biçimde kavrayabilmelerini sağlama kadına Türk ve Dünya mutfağının en beğenilen tatlılarından ilham alarak “Tatlı Fonlar” Projesini hazırladı. Katılım, Katkı ve Faizli seçenekleri altında içlerinde birçok finansal enstrümanı bulunduran 16 adet fonu müşterilerine sunan Vakıf Emeklilik, dövize endeksli fonlardan; hisse, altın ve kira sertifikası gibi birçok opsiyonu barındıran fonlara varıncaya dek geniş bir portföyü; tulumba, aşure, revani, şöbiyet, mozaik pasta gibi tatlı isimleriyle eşleştirdi. Proje, Mutfak Sanatları Akademisi’nde influencer’ların katılımıyla Gastronomi Yazarı Sahrap Soysal eşliğinde faizsiz fonlara karşılık gelen aşure yapılarak anlatıldı.

BES FONLARI ARTIK ANLAŞILIR

Vakıf Emeklilik Finans ve İç Sistemlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ender Şenol, projeyi davranışsal finans modellerinden ilham alarak geliştirdiklerini söyledi. Proje ile sektörde pozitif bir farkındalık oluşturmak istediklerini ifade eden Şenol, Tatlı Fonlar Projesi ile Bireysel Emeklilik Sistemi’ne değer katacağına inandıklarını kaydetti. Ender Şenol, sözlerine şöyle devam etti:“Sağlıklı bir ekonomi için birikim alışkanlığını ve finansal okuryazarlık bilincini her yaştan yurttaşımıza en basit ve kısa yoldan yaymak zorundayız. Kabul etmemiz gerekir ki; emeklilik fonları hem bireysel emeklilik sisteminde olanlar için hem de henüz sisteme girmeyenler için karmaşık bir görünüme sahip. Türkiye ve Dünya’da yükselen bir disiplin olarak davranışsal iktisat alanında yapılan çalışmalar, bu karmaşık durumun bireylerin birikim yapmaya ve BES gibi birikim yöntemlerine karşı çekingen veya önyargılı olmasına neden olduğunu gözler önüne koymakta. Ülkemizdeki birikim kültürünün ve yeterli finansal okuryazarlık bilincinin daha yaygın hale gelmesi adına vatandaşlarımızın işlerini kolaylaştıracak yeniliklere imza atmak bizim için büyük önem taşıyor. Projemiz ile birlikte BES’e olan genel yaklaşımı olumlu yönde etkileyeceğimizi ve sistemdeki katılımcıların yalnızca yüzde 5’inin yaptığı fon dağılım değişikliği işlemlerini daha yukarı taşıyacağımıza inanıyoruz.”