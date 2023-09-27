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        Haberler Gündem 3. Sayfa Vahşeti sosyal medyada yayınlamış! Otoparkta infazı itiraf etti: 2 kişi gözaltına alındı!

        Vahşeti sosyal medyada yayınlamış! Otoparkta infazı itiraf etti!

        Bursa'da, gece kulübü işletmecisi 43 yaşındaki Bülent Karakuş´u dövüp, tabanca ile başından vurarak öldüren 22 yaşındaki Ertuğrul Erdoğan ile yanındaki 2 kişi yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda, suçunu itiraf eden ve Karakuş ile yaptıkları ticaret sonucu aracını kaybettiğini söyleyen Erdoğan´ın, darp ve infaz anlarını sosyal medya hesabından canlı olarak yayınladığı ortaya çıktı. Katil zanlısı tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 07:47 Güncelleme: 27.09.2023 - 07:51
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        Vahşeti sosyal medyada yayınlamış! Otoparkta infazı itiraf etti!
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        Bursa'da olay, önceki gece saat 21.00 sıralarında, Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi Eğitimciler Caddesi´nde meydana geldi.

        OTOPARKTA ÖNCE DÖVDÜLER

        Öldürülen Bülent Karakuş.
        Öldürülen Bülent Karakuş.

        DHA'da yer alan habere göre gece kulübü işletmecisi Bülent Karakuş (43), Çamlıca Parkı´nın otopark bölümünde bulunan otomobiline doğru yürürken yanına yaklaşan araçtan inen kişi tarafından önce dövüldü.

        KABZAYLA YÜZÜNE VURUP BAŞINA ATEŞ ETTİ

        Çevredekilerin tepki gösterdiği şüpheli, tabancanın kabzasıyla defalarca yüzüne vurduğu Karakuş´un başına ateş ederek olay yerinden otomobille kaçtı.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Karakuş´un hayatını kaybettiğini belirledi.

        SALDIRI ANI KAMERADA

        Katil zanlısı Ertuğrul Erdoğan tutuklandı.
        Katil zanlısı Ertuğrul Erdoğan tutuklandı.

        Bülent Karakuş´un cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu´nun morguna kaldırılırken, saldırı anı çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Görüntülerde, Karakuş´un, saldırgan tarafından darp edilip, tabanca ile vurulduğu anlar ile çevredekilerin tepki göstermesi yer aldı.

        3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Olayla ilgili inceleme başlatan polis, şüphelinin Ertuğrul Erdoğan (22) olduğunu belirledi. Kaçtığı araç olay yerinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta Misi Mahallesi mevkiinde terk edilmiş halde bulunan şüpheli ile olay yerine birlikte gittiği Y.T. (25) ve B.G. (21), İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

        EV ALMAK İÇİN ARACINI VERDİĞİNİ SÖYLEDİ

        Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden Ertuğrul Erdoğan, Bülent Karakuş ile ortak iş yaptığını ve kendisine karşılığında ev almak için aracını verdiğini söyledi.

        EVİNİ ALAMADIĞINI İDDİA ETTİ

        Yaptıkları ticaretin karşılığında evini alamadığını belirten Erdoğan´ın, Karakuş´u, Çamlıca Parkı´nın otoparkına çağırıp buluşmak istediğini söylediği ve olay yerine Y.T. ve B.G. ile gittiği ifade edildi.

        SİLAHIN KABZASI İLE YÜZÜNÜ PARÇALADI

        Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, Ertuğrul Erdoğan´ın darp anını sosyal medya hesabından canlı olarak yayınladığı ortaya çıktı. Görüntülerde Erdoğan´ın, Bülent Karakuş´u silahın kabzasıyla dövdüğü, yerde baygın halde yatarken yüzüne defalarca vurduğu ve küfrettiği görüldü.

        KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

        Ertuğrul Erdoğan (22), çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Erdoğan'ın olay yerine birlikte gittiği Y.T. (25) ve B.G. (21) ise serbest bırakıldı.

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