Vahşet! Eski karısını yemek yerken öldürdü!

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Kocaeli'nde tüyler ürperten olay, öğle saatlerinde Körfez ilçesi Güney Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir restoranda meydana geldi.

YEMEK YERKEN ESKİ EŞİ VURDU DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre arkadaşıyla yemek yemeye gelen Ajda Yatar (28), bir ay önce boşandığı eski eşi Vahyettin Polat (37) tarafından tabancayla vuruldu.

ARAÇLA OLAY YERİNDEN KAÇTI Polat, daha sonra geldiği araçla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Ajda Yatar´ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri restoranda ve caddede inceleme yaptı.

KATİL ZANLISI ARANIYOR Polis ekipleri eski eşini öldüren Polat´ı yakalamak için çalışma başlattı. Polat´ın Yalova istikametine gittiği tespit edilirken, yol güzergahları üzerinde polis ekipleri arama çalışmalarını sürdürüyor.