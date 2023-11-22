Vahşet! Eski karısını yemek yerken öldürdü!
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, kelimenin tam anlamıyla bir vahşet yaşandı. 28 yaşındaki Ajda Yatar, döner restoranında yemek yediği sırada bir ay önce boşandığı 37 yaşındaki eşi Vahyettin Polat tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Katil zanlısı olay yerinden kaçtı
Kocaeli'nde tüyler ürperten olay, öğle saatlerinde Körfez ilçesi Güney Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir restoranda meydana geldi.
YEMEK YERKEN ESKİ EŞİ VURDU
DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre arkadaşıyla yemek yemeye gelen Ajda Yatar (28), bir ay önce boşandığı eski eşi Vahyettin Polat (37) tarafından tabancayla vuruldu.
ARAÇLA OLAY YERİNDEN KAÇTI
Polat, daha sonra geldiği araçla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Ajda Yatar´ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri restoranda ve caddede inceleme yaptı.
KATİL ZANLISI ARANIYOR
Polis ekipleri eski eşini öldüren Polat´ı yakalamak için çalışma başlattı. Polat´ın Yalova istikametine gittiği tespit edilirken, yol güzergahları üzerinde polis ekipleri arama çalışmalarını sürdürüyor.