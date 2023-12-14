Uzmanlar uyarıyor! Bu besinlere hayatınızda yer verin: Hepsi kolajen bombası!

YUMURTA

Yumurta, kolajen üretimini destekleyen protein, glisin ve prolin bakımından zengin bir besindir. Yumurta kabuğunun membran denilen yumurta kabuğu zarı zar kollajen ve hyaluronik asit içermesinden dolayı ilaç sanayi, kozmetik ve tıp gibi sektörlerin önemli bir ürün kaynağı olmuştur.