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Uzmanlar 'Omicron baskın hale gelebilir' dedi, tarih verdi

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, "'Omicron' varyantının Türkiye'de yaygınlaşmasının mart ayını bulacağını düşünüyorum" derken, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı da "1 ay içinde baskın form 'Omicron' olarak devam edeceğiz gibi görünüyor" diye konuştu

14.12.2021 - 14:26 | Güncelleme: ABONE OL
Uzmanlar 'Omicron baskın hale gelebilir' dedi, tarih verdi
Uzmanlar tarih verdi! 'Omicron baskın hale gelebilir' uyarısı!
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DHA

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, 'Omicron'un, 'Delta', 'Delta Plus' varyantlarından yaklaşık 4 kat daha hızlı bulaştığını belirtti.

Prof. Dr. Şener, "Avrupa'da ilerlemesinin sebebi, Avrupa ülkelerinde aşılama oranlarının da yüzde 60'larda olmasıdır. Türkiye'de de yüzde 60'larda aşılama oranı var. Bu nedenle benim kişisel görüşüme göre, Türkiye'de 'Omicron' varyantının yaygınlaşması, mart ayını bulabilir. Bu zaman dilimine kadar aşılanmanın tamamlanması gerekiyor. Elimizdeki verilere baktığımız zaman virüsü kapan grubun aslında aşılı olduğunu veya hastalığı atlatmış olduğunu görüyoruz. Aşısız veya hastalıkla karşılaşmamış kişilerde bu varyantın nasıl seyrettiğine yönelik bir bilgi yok. Olgu sayılarına baktığımızda daha çok aşılı veya hastalığı atlatmış kişilerde hafif seyrettiğini biliyoruz. Çocuklarla ilgili de çelişkili veriler mevcut. Güney Afrika'da 20 çocuktan 1'inin, İngiltere'de ise 200 çocuktan 1'inin hastaneye yattığına yönelik bilgi var. Bu kadar fark varsa temkinli olmak lazım" dedi.

DOÇ. DR. SAVAŞÇI: ÇOCUKLARDA BULAŞTIRICILIĞI DAHA FAZLA

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı da 'Omicron' varyantı ile Covid-19 vakalarında artış yaşanacağına dikkat çekerek, şunları söyledi: "1 ay içinde baskın form haline 'Omicron' olarak devam edeceğiz gibi görünüyor. Bazı olumlu etkileri de var ama bilinmeyen yönleri de var. Olumlu etkisi, özellikle Güney Afrika'daki ilk 1 haftalık yansımalar sonrası yapılan açıklamalara göre, hastaneye yatış oranlarında azalma var, daha hafif seyrettiğine yönelik açıklamalar var ve ne yazık ki 4 kat daha bulaşıcı olduğuna dair açıklamalar var. 'Omicron' ile vakalarda artış durumunda ne yazık ki günlük 500-1000'leri bulan ölüm vakaları da gerçekleşebilir. Bundan sonraki vaka artışlarında mücadelemiz zor olacaktır. Tedbir olarak aşıyı çok önemsiyoruz. Bizim kliniklerimizde aşısızlar veya tek, 2 doz aşılanmada kalmış olanlar hep yatıyor. Bu hastaları ne yazık ki yoğun bakıma göndererek orada takip etmek zorunda kalıyoruz. İstanbul ve İzmir'de 'Omicron' vakaları görülmüştü. İstanbul sonuçta kozmopolit bir il, yurt dışından çok fazla vatandaş seyahat ediyor. Özellikle 1-2 hafta içinde İstanbul'da vaka sayılarında bir artış yaşanabilir. Özelikle aşısız eğitim seviyesindeki çocuklarda da hızlı yayılabilir, çocuklara bulaştırıcılığı biraz daha fazla. Biraz daha vaka sayılar artabilir ama öldürücülüğün azalması, bizim için sevindirici bir yan oldu. Aşısız kişilerde ve altta kronik hastalığı olanlarda nasıl gidecek, göreceğiz. Tedbiri elden bırakmayacağız. Ben hala bütün toplantılarda, aile görüşmelerinde, sınavlarda maske takıyorum; 3 doz aşımı yaptırdım."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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