Prof. Dr. Akova'dan Omicron varyantı açıklaması!

DHA

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Murat Akova, Omicron varyantına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"İNGİLTERE'DE OMICRON VAKALARI HER 2 BUÇUK GÜNDE BİR İKİYE KATLANIYOR"

Prof. Dr. Akova, Omicron varyantına bağlı şimdiye kadar görünen ciddi bir hastalık olmadığını kaydederek, "İngiltere'de şu andaki rakamlar her 2 buçuk günde bir Omicron vakalarının ikiye katlandığına işaret ediyor. Henüz Delta varyantını baskılaması için çok erken ama en kötümser tahmin ocak ayının sonuna kadar, daha iyimser olanlar da 2022'nin ilk çeyreğinde tüm dünyada Omicron'un baskın varyant haline geleceği yönünde. Şu anki tahminler Delta'yı ortadan kaldırıp onun yerine baskın varyant haline geleceği yönünde" dedi.

"HİÇ AŞILANMAMIŞ YA DA ALTTA YATAN CİDDİ HASTALIĞI OLANLARDA NASIL HASTALIK YAPAR HENÜZ BİLMİYORUZ"

Güney Afrika'dan şu ana kadar bildirilen olguların hafif seyirli olduğunu belirten Prof. Dr. Akova, "Bu kişiler nispeten Covid'in hafif geçmesi beklenen kişiler. İkinci önemli durum da bu hastalığın yaygın olarak bulunduğu bölgelerde kişiler en az bir kez Covid geçirmiş. Dolayısıyla toplumsal bağışıklık dediğimiz hastalığı geçirme nedeniyle bir bağışıklığa ulaşmış kişiler. Omicron, bu bağışıklığı da yenebiliyor ve hastalık oluşturabiliyor; ama oluşturduğu hastalık belki de bu nedenle hafif seyrediyor. Dolayısıyla şu an bilmediğimiz daha önce hiç aşılanmamış ya da altta yatan ciddi hastalığı olan yaşlı, bağışıklık sistemi baskılanmış kişilere bulaşırsa orda nasıl hastalık yapar bunu henüz bilmiyoruz, bununla ilgili bilgiye ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.

"İYİMSER SENARYOLAR İÇİN HENÜZ ERKEN"

Prof. Dr. Akova, "Bu kadar hızlı bulaşabilen bir virüs daha kolay mutasyona uğrayabilir ve daha dirençli, daha ciddi hastalık yapan bir virüs haline de dönüşebilir" diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "İyimser senaryolar için henüz erken. İki doz aşı yaptırıp üzerinden 5-6 ay geçmiş olan kişilerde Omicron'a karşı koruyuculuk oldukça düşük. Üçüncü dozu yaptırdıktan sonra koruyuculuk artıyor, özellikle hastaneye yatış ve ölümü önleme açısından koruyuculuk oldukça yüksek ama bazen üçüncü dozu olanlarda da hafif geçen hastalığa yakalanmak söz konusu olabiliyor. Şu anki veriler üçüncü dozun gerekliliğini ortaya koyuyor. 'Omicron'a karşı yeni aşı çıkacak o aşı çıkana kadar aşı yaptırmayacağım' demek son derece sakıncalı olabilir."

"ÜÇÜNCÜ DOZ GEREKLİLİK GİBİ GÖRÜNÜYOR"

Omicron'a karşı aşı geliştirilme kararı alınsa da aşının geliştirilip, yaygın kullanılmasının en iyimser ihtimalle 5-6 ayı bulabileceğini söyleyen Akova, "O süre içerisinde siz hastalığa karşı açık durumda kalırsınız. Onun için ikinci doz aşılarını yaptırmış olanların üzerinden üç ay ve daha fazla geçtikten sonra üçüncü doz aşı yaptırmaları gereklilik gibi görünüyor" dedi.