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Uzman öğretmen maaşları ve maaş farkı 2022-2023 | MEB ile Uzman ve başöğretmen maaşları ne kadar, kaç TLolacak?

Uzman öğretmenlik maaşları ve maaş farkı hesaplama

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan Öğretmen Kariyer Basamakları sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla uzman öğretmen maaş farkı sorgulamaları arttı. Maaşların ne kadar artacağı sınava katılan adayların gündeminde yer alıyor. İşte detaylar...

Giriş: 25.11.2022 - 09:36 | Güncelleme: ABONE OL

  • Uzman öğretmenlik sınav sonuçlarının açıklanmasıyla sınava giren öğretmenler başarılı olmaları durumunda hesaplarına yansıyacak maaş farkı konusunda araştırmalar yapıyor. İşte 2023 uzman öğretmen maaşı, maaş farkı hesaplaması ve konuyla ilgili güncel bilgiler...

  • UZMAN ÖĞRETMEN MAAŞ FARKI NE KADAR?

    Uzman öğretmenlik maaşı farkı hesaplaması en yüksek Devlet memuru aylığına, 152. maddede geçen oranın uygulanmasıyla hesaplanmaktadır.

  • Yüzde 20 gelir vergisi uygulanırsa 507,07 TL uzman öğretmenlik tazminatı bugün için alınmaktadır.

  • UZMAN ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR ARTACAK 2023?

    Uzman öğretmen olmaya hak kazanmış her öğretmen bir derece atlayacak ve maaşlarına ek olarak 1342 TL ücret alacaklar.

    Bu durumda 10 yıl görev yapmış bir öğretmen 11819 TL maaş alırken uzman öğretmen unvanını aldıktan sonra 13161 TL maaş alacak.

  • UZMAN ÖĞRETMEN TAZMİNATI NE KADAR?

    Uzman öğretmenlik sınavının ardından adaylar maaşlarında ne kadar değişim olacağını hesaplamaya başladı. 2022 yılında yüzde 20 gelir vergisi ile 507,07 TL uzman öğretmenlik tazminatı alınır. Ayrıca uzman öğretmen olanlar 1 derece artar ve bu durum da uzman öğretmen maaş farkını artırır. Uzman öğretmen maaş farkı 1 Ocak 2023 yılındna itibaren geççerli olacak. Yüzde 15 gelir vergisi üzerinden bir hesaplama yapılırsa uzman öğretmen tazminatı 1.939,56 TL olarak uygulanabilir.

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