Kennedy suikastı ile ilgili flaş iddia

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60 yıldır suikastı inceleyen ve bu konuda önde gelen uzmanlardan olan 90 yaşındaki Cyril Wecht, “The JFK Assassination Dissected” adlı kitabında, suikastı düzenleyen eski asker Lee Harvey Oswald'ın emri, 1953-1961 arasında CIA Direktörü olan Allen Dulles'dan aldığını iddia etti.

The Times'ın haberine göre Dulles, başarısız Domuzlar Körfezi Çıkarması sonrası Kennedy tarafından görevden alınmıştı.

Wecht'e göre, görevden alınmasına öfkelenen eski CIA Direktörü Dulles, intikam için suikast emrini verdi. Wecht, bizzat Kennedy suikastını soruşturan komisyonda de görev alan Dulles'un olayın üstünü eski çevresini de kullanarak örttüğünü söyledi.

John F. Kennedy, 22 Kasım 1963'te eşi Jackie Kennedy'yle birlikte üstü açık bir araba içinde Dallas’ta bir konvoyda ilerlerken suikasta uğramış ve hayatını kaybetmişti.