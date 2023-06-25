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Uzman çavuş bıçakla öldürülmesinde sanığına indirimsiz hapis cezası verildi

İzmir'de, Uzman Çavuş Alper Akkaş'ı bıçaklayarak öldüren tutuklu sanık Muzaffer Tüz'ün cezası belli oldu. Sanık, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti kararında, Tüz'ün, ifadesinin aksine soruşturma ve yargılama süresince yapılan incelemelerde Akkaş ile sanığın eski sevgilisinin herhangi bir bağlantısının bulunmadığının ortaya çıktığını, durumu takıntı haline getirip kıskandığı için cinayeti işlediğini belirtti

Giriş: 25.06.2023 - 13:24 | Güncelleme: ABONE OL
Uzman çavuş cinayeti sanığına indirimsiz hapis cezası
DHA

İzmir'in Çeşme ilçesinde Uzman Çavuş Alper Akkaş'ı (27) bıçaklayarak öldüren tutuklu sanık Muzaffer Tüz'ün (27) yargılandığı davada mahkemeden karar çıktı.

Olay, geçen yıl 15 Mayıs'ta Musalla Mahallesi Çeşme Otogarı önünde meydana geldi. İddiaya göre, Çeşme Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Alper Akkaş, otomobilini çok beğendiği için kendisiyle görüşmek isteyen ve sahte isim kullanan Muzaffer Tüz ile buluştu.

Konya'dan gelen Tüz, eski kız arkadaşının irtibatı olduğu iddiasıyla Akkaş'ı bıçakla öldürüp kaçtı. Taksiyle kaçan Tüz, Bayraklı ilçesinde polis ekiplerince yakalandı. Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Tüz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Akkaş ise memleketi Antalya'da toprağa verildi.

"OTOMOBİLİNİ GÖRME BAHANESİYLE BULUŞMUŞ"

Soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede, Muzaffer Tüz'ün, eski kız arkadaşını kıskanması nedeniyle Akkaş'ı takıntı haline getirdiği, kendisini uzman çavuş olarak tanıtıp sahte isimle Akkaş ile sosyal medyadan iletişime geçtiği belirtildi. Tüz'ün Akkaş'a otomobilini çok beğendiğini ve görmek istediğini söylediği, ardından da Çeşme'ye gelme konusunda anlaştıkları da iddianamede yer aldı.

Sanık Tüz'ün bıçak satın aldığı, olayı planladığı, belirlediği kurgu dahilinde Akkaş'ı öldürdüğünün altı çizildi. İddianamede, Tüz, hakkında tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ceza istendi. İddianame İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

KISKANDIĞI İÇİN SAHTE İSİMLERLE İRTİBATTA KALMIŞ

Davanın geçen 20 Haziran'da görülen duruşmasında savcı, esas hakkında mütalaasını sunup, sanık Tüz'ün kıskandığı için sahte isimlerle eski kız arkadaşıyla irtibatı olduğunu düşündüğü Akkaş'a ulaşıp otomobilini çok beğendiğini söyleyip görüştüklerini ve olayı gerçekleştirdiğini belirtti. Savcı, Tüz hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis isteminde bulundu.

Savunmaların ardından karar açıklandı. Heyet, sanığın takıntı haline getirip kıskandığı için cinayeti işlediğini söylediği R.H. isimli eski kız arkadaşının Akkaş ile herhangi bir bağlantısının bulunmadığını, aksini ispatlayacak herhangi bir belgenin de olmadığını belirtti. Sanığın eylemi planlı yaptığı şekilde ve bir kurgu dahilinde icra ettiğine karar veren heyet, sanığın kendisini suçtan kurtarmaya ya da atılı suçu hafifletmeye yönelik beyanlarına itibar edilmediğine vurgu yaptı. Heyet, sanığı tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırırken, indirim de uygulamadı.

"HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI SAVUNMALAR YAPTI"

Kararı değerlendiren ailenin avukatı Alper Arapoğlu, "Sanık gerek emniyet ifadesinde gerek savcılık ifadesinde gerekse de sorgusunda detaylı bir şekilde olayı planladığını olayın üzerinden zaman geçmiş olmasına rağmen yine de işlemeyi kafasına koyduğu suçu planladığı şekilde eyleme geçirdiğini anlatmıştır. Hiçbir pişmanlık belirtisi göstermeyen, ifadelerini sürekli değiştiren, gerçeklikle örtüşmeyen, hayatın olağan akışına aykırı savunmalar yapan sanığın takdiri indirim uygulanmadan cezalandırılması gözü yaşlı anne ve babası için ufak da olsa bir teselli olmuştur" dedi.

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