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        Haberler Gündem 3. Sayfa Üzerine bastığı yılan ölümü oldu - Artvin son dakika haberleri | Son dakika haberleri

        Üzerine bastığı yılan ölümü oldu!

        Artvin'in Yusufeli ilçesinde bahçede çalışırken yılan tarafından ısırılan 75 yaşındaki Gülşah Çakmak isimli yaşlı kadın, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 09:15 Güncelleme: 03.06.2024 - 10:43
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        Üzerine bastığı yılan ölümü oldu!
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        Artvin'de alınan bilgiye göre, Yusufeli ilçesine bağlı Sebzeciler köyünde Gülşah Çakmak (75), bahçesinde çalışırken üzerine bastığı yılan tarafından ısırıldı.

        KOMŞULARI HASTANEYE GÖTÜRDÜ

        İHA'da yer alan habere göre komşuları, durumu fark eder etmez hemen yaşlı kadını Yusufeli Devlet Hastanesine götürdü. İlk müdahalenin ardından Çakmak, Artvin Devlet Hastanesine sevk edildi.

        HAYATINI KAYBETTİ

        Burada yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşlı kadın kurtarılamadı.

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        #ARTVİN
        #Son dakika haberler
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