Uzayda ilk selfie satışa çıkıyor

Uzay araştırmalarında başladığı günden bu yana çok yol kat edilirken, uzayda çekilen ilk selfie de dahil olmak üzere Apollo görevlerinden bazıları daha önce hiç görülmemiş fotoğrafları açık artırmayla satışa çıkacak.

İnsanlığın Ay'a ilk kez ayak bastığı Apollo görevlerinin 50. yılı kapsamında açılacak olan sergide, 300'de fazla orijinal tarihi fotoğraf satışa çıkacak.

Los Angeles Modern Auctions (LAMA) ve Wright müzayede evi, İnsanlık İçin Bir Dev Sıçrama: Victor Martin-Malburet Koleksiyonundan Vintage Fotoğraflar sergisiyle ortaya çıkacak.

Öne çıkan fotoğraflar arasında, tüm Apollo 17 ekibi tarafından imzalanan fotoğraf da yer alıyor. Neil Armstrong tarafından çekilen "Tek Dev Sıçrama" (One Giant Leap) isimli fotoğrafın 10 bin ila 15 bin dolar arasında bir fiyata satılması bekleniyor.

Neil Armstrong'un ay yüzeyindeki bilinen ilk ve tek eski fotoğrafına verilen tekliflerin ise 50 bin doları aştığı tahmin ediliyor.