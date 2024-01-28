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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uzay deneyi için sözlük yayınlandı - Teknoloji Haberleri

        Uzay deneyi için sözlük yayınlandı

        Türkiye Uzay Ajansı (TUA), Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gerçekleştirmeye devam ettiği 13 deneye ilişkin, yeni "Deney Sözlüğü" yayımladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 22:44 Güncelleme: 28.01.2024 - 22:46
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        TUA'nın sosyal medya hesabından, "Türk Uzay Bilim Misyonu" etiketiyle, Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yapacağı "Pranet" ve "Extremophyte" deneyine yönelik paylaşım yapıldı.

        Muş BİLSEM öğrencileri tarafından hazırlanan pranet deneyiyle, antibakteriyel özelliğe sahip propolisin mikro yer çekimi ortamındaki bakteriler üzerindeki etkisinin araştırılması amaçlanıyor.

        Görselde, pranet deneyinde yer alan kavramlar propolis, antimikrobiyal, mikroorganizma, sterilizasyon, mikrobiyal floranın sözlük anlamları paylaşıldı.

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        Extremophyte deneyine ilişkinde ektramofit, fitomediasyon, regolit, transkriptom, rna sekalansmanın anlamları yer aldı.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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