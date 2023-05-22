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Evinde uyuşturucu komasına giren genç hayatını kaybetti

Denizli'de, arkadaşlarının ulaşamadığı genç, evinde polis tarafından hareketsiz bulundu. Cansız bedeni hastane morguna kaldırılan gencin, uyuşturucu kullanımı sonucu hayatını kaybettiğinin belirlendiği öğrenildi

Giriş: 22.05.2023 - 15:26 | Güncelleme: ABONE OL
Uyuşturucu komasına giren genç öldü
AA

Denizli'de, evinde uyuşturucu komasına giren A.S. (19) hayatını kaybetti.

Pamukkale ilçesi Atalar Mahallesi'nde ikamet eden A.S.'den haber alamayan arkadaşları durumu polise bildirdi. Eve giren polis ekipleri, uyuşturucu kullandığı belirtilen A.S.'yi yerde yatarken buldu.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, gencin yaşamını yitirdiğini belirledi. Gencin cansız bedeni, Pamukkale Üniversitesi Hastanesindeki morga kaldırıldı.

Ön otopside, gencin uyuşturucu kullanımı sonucu hayatını kaybettiğinin belirlendiği öğrenildi.

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