Uyuşturucu komasına giren genç öldü

Denizli'de, evinde uyuşturucu komasına giren A.S. (19) hayatını kaybetti.

Pamukkale ilçesi Atalar Mahallesi'nde ikamet eden A.S.'den haber alamayan arkadaşları durumu polise bildirdi. Eve giren polis ekipleri, uyuşturucu kullandığı belirtilen A.S.'yi yerde yatarken buldu.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, gencin yaşamını yitirdiğini belirledi. Gencin cansız bedeni, Pamukkale Üniversitesi Hastanesindeki morga kaldırıldı.

Ön otopside, gencin uyuşturucu kullanımı sonucu hayatını kaybettiğinin belirlendiği öğrenildi.