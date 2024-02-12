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        Haberler Gündem Güncel Uyurken yangın çıktı, kurtarılamadı

        Uyurken yangın çıktı, kurtarılamadı

        Zonguldak'ta 27 yaşındaki Faruk Dombay evinde uyurken yangın çıktı, mahsur kalan Dombay kurtarılamadı. Yangının neden çıktığına dair soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 18:53 Güncelleme: 12.02.2024 - 18:53
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        Uyurken yangın çıktı, kurtarılamadı
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        Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde evinde uyurken çıkan yangında alevlerin arasında mahsur kalan Faruk Dombay (27) hayatını kaybetti.

        Yangın, gece saatlerinde Kilimli ilçesi Karadon Mahallesi Dere Sokak´ta bir evde meydana geldi. Faruk Dombay´ın yaşadığı evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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        YANGINDAN KURTARILAMADI

        Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye ekibi, binaya girdiklerinde bir kişinin yanmış cansız bedenini buldu. Yapılan incelemede yanan kişinin Faruk Dombay olduğu belirlendi.

        Faruk Dombay'ın cansız bedeni, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi´ne götürüldü. Dombay bugün Karadon Camisi´nde ikindi vakti kılınan namazla birlikte son yolculuğuna uğurlandı.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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