Sallamadan, kucağa almadan, ağlatmadan uykuya geçmesi mümkün mü? Evet! Bebeğinizin yaşına uygun uyku eğitimiyle hem kendi kendine uyumayı öğrenmesini hem de huzurlu bir gece düzeni kazanmasını sağlayabilirsiniz.

BEBEKLERDE UYKU DÜZENİ VE ÖNEMİ

Bebeklerin günlük uyku süresi yaşlarına ve gelişim dönemlerine göre değişiklik gösterir. Yenidoğan döneminde fiziksel bir sağlık sorunu bulunmayan bebeklerin uykularının düzenli olması beklenir. Ancak büyüme dönemleri boyunca uyku düzeni sürekli değişir ve bu süreçte ebeveynlerin sabırlı, tutarlı ve bilinçli davranması büyük önem taşır.

AY VE YAŞ ARALIKLARINA GÖRE BEBEKLERİN UYKU DÜZENİ

0–4 Ay Arası:

Yenidoğan bebekler gün boyunca sık sık kısa süreli uyurlar. Bu dönemde uyku düzeni tam olarak oturmamıştır.

5–8 Ay Arası:

Bebekler genellikle günde üç kez gündüz uykusuna yatar ve toplamda 3–3,5 saat uyurlar. Gece uykuları ise 10–11 saat civarındadır.

9–14 Ay Arası:

Bu dönemde çoğu bebek gündüz iki kez uyur ve toplamda 2,5–3,5 saat uyku alır. Geceleri ise 10–11 saat kesintisiz uyuyabilirler.

15–18 Ay Arası:

Bebekler artık tek gündüz uykusuna geçiş dönemindedir. Ortalama 2,5–3 saat gündüz uyur, gece ise 10–11 saat uyuduklarında ideal bir uyku düzeni sağlanmış olur.

24 Ay ve Sonrası: İki yaşını geçen bebeklerde gündüz uykusu ortalama 2 saat olur. 2,5 yaş civarında ise gündüz 1,5–2 saat, gece 10–11 saat kesintisiz uyku yeterlidir. UYKU EĞİTİMİNİN ÖNEMİ İlk dört ayda bebekle bol temas kurmak çok değerlidir. Ancak dördüncü aydan sonra bebeği sürekli destekle uyutmak (örneğin sallayarak, emzirerek, kucakta veya pışpışlayarak) doğru değildir. Çünkü bebek bu desteğe alıştığında her uyku döngüsünde aynı yardımı bekler. Bebekler genellikle 60–90 dakikada bir uyanır. Bu nedenle kendi kendine uykuya dalmayı öğrenmesi, kesintisiz uyku için gereklidir. Ancak bebeği bir odada ağlamaya bırakmak da doğru değildir; bu durum stres oluşturur ve güven duygusunu zedeler. Uyku eğitimi 4–6 ay aralığında başlanabilir. Eğitime anne öncülük etmeli, ilk birkaç günün ardından baba veya diğer bakım veren kişiler devam edebilir. Eğitim mutlaka akşam saatlerinde başlatılmalı ve bebeğin uyku–uyanıklık saatleri belirli bir düzene oturtulmalıdır. BEBEKLERİN UYUMAMASININ NEDENLERİ Bebeklerin uyku problemleri birçok farklı nedenden kaynaklanabilir: - Büyüme atakları ve diş çıkarma dönemleri uykuyu olumsuz etkileyebilir.

- Dış çevre faktörleri, örneğin odanın sıcaklığı, ışığı veya gürültü düzeyi, bebeğin uykusunu bozabilir. - Beslenme düzensizlikleri ve iştahsızlık, gece boyunca sık uyanmaya neden olabilir. - Fizyolojik rahatsızlıklar, gaz sancısı, kolik, alerjiler veya enfeksiyonlar da uykuya engel olabilir. UYARI: Eğer tüm çabalara rağmen uyku sorunu devam ediyorsa, bir çocuk doktoruna başvurmak gerekir. UYKU DÜZENİNİ OLUŞTURMANIN YOLLARI Her gün aynı saatte uyuyup uyanmasını sağlayın. Uyku öncesi sakinleştirici bir ritüel oluşturun: banyo, masaj, pijama giydirme, hafif bir kitap okuma gibi aktiviteler rahatlatıcıdır. Uygun uyku ortamı sağlayın: Oda zifiri karanlığa yakın olmalı, gündüzleri ise loş olmalıdır. Yatakta yastık, oyuncak veya battaniye bulundurmayın. Bunun yerine uyku tulumu kullanın. Odayı her gün bir saat havalandırın, beşiğin çarşafını düzgünce gerin veya lastikli çarşaf tercih edin. Sabah en geç 08.00'de perdeleri açarak güne başlamasını sağlayın.

UYKUYA GEÇİŞİ KOLAYLAŞTIRAN İPUÇLARI - Gündüz uykularından 15–20 dakika, gece uykusundan 30–40 dakika önce bebeği odasına götürün. - Bebek hem gündüz hem gece uykusunu aynı ortamda uyumalıdır. - 5. aydan sonra odasını ayırabilir, bu dönemde bir uyku arkadaşı edindirebilirsiniz. Uyku arkadaşı küçük, tüysüz, yıkanabilir ve güvenli bir oyuncak olmalıdır. - 1 yaşından sonra katı gıdaları yatmadan en az 1 saat önce bitirin. - Bebeğe uykuya hazırlanırken konuşarak durumu anlatın. - Gündüz uykuları oturduktan sonra, gece uykusu için son uykudan sonra yaklaşık 3 saat bekleyin. - Uykuya geçmeden önce masaj yapmak veya dokunsal temas sağlamak, uykuya dalmayı kolaylaştırır. PREMATÜRE BEBEKLERDE UYKU EĞİTİMİ Prematüre bebeklerde uyku eğitimi planlanırken, düzeltilmiş yaş dikkate alınmalıdır. Bu bebeklerin gelişimi farklı ilerleyebileceği için uyku düzeni sabırla oluşturulmalıdır. YAPILMAMASI GEREKENLER - Sürekli tensel temasla uyutmak - Sallayarak veya kucakta uyutmak - Uykuya geçerken emzirmek veya biberonla beslemek

- Sıcak ve kalın giysiler giydirmek - Bebeği aşırı yormak veya televizyon karşısında uyutmak - Uyku öncesinde hareketli, gürültülü oyunlar oynamak Bu hatalardan kaçınmak, bebeğin kendi kendine uyuma becerisini geliştirmesine ve uzun vadede sağlıklı bir uyku düzeni oluşturmasına yardımcı olur. Görsel Kaynak: shutterstock