Üye iş yeri ağına Decathlon'u ekledi

Sadakat sistemleri şirketi Momento, spor markası Decathlon’u üye iş yeri ağına ekledi. Firmadan yapılan açıklamaya göre Momento kullanıcıları artık, Decathlon’un hem fiziki hem de online mağazalarından alışveriş yapabilecek.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Momento Satış ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emrah Gövenç, şunları söyledi: “Sağlıklı bir yaşam için düzenli spor/egzersiz yapma bilinci giderek artarken, dünyanın önde gelen spor markalarından Decathlon’u Momento Dünyası’na dahil etmekten dolayı çok mutluyuz. Kullanıcılarımız artık Türkiye genelindeki tüm Decathlon mağazalarının yanı sıra Decathlon’un online mağazasından da alışveriş yapabilecek. Türkiye’deki öncü ve lider markalarıyla yapacağımız yeni iş birlikleriyle bugün 50 bine ulaşan üye iş yeri ağımızı daha da genişletmeyi hedefliyoruz.”

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