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'Uyanış' sergisi Yapı Kredi bomontiada'da

Yapı Kredi bomontiada, 9- 22 Ocak tarihleri arasında ressam Nilüfer Tokay’ın, “Uyanış” sergisine ev sahipliği yapacak.

Giriş: 05.01.2023 - 09:48 | Güncelleme: ABONE OL
'Uyanış' sergisi Yapı Kredi bomontiada'da
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Yapı Kredi bomontiada Galeri, 9 Ocak’tan itibaren Nilüfer Tokay’ın “Uyanış” sergisine ev sahipliği yapıyor. Hayata verdiği anlam ve değer ölçülerini pandemi döneminde sorgulayarak, gözlerini kendinden ayırıp dış dünyayı gözlemlemeye odaklanan Nilo’nun kompozit üzeri karışık teknik ile çalıştığı tablolarından oluşan sergide, sanatçı Orbay Özgürbüz de dokumaları ile sanatçıya eşlik edecek.

Pandemi döneminde yaşadıklarını “kısaca uyandık…” şekilde özetleyen sanatçı “Pandemi hepimizin bir ve değerli olduğunu öğretirken, dayattığı kurallar yüzünden kendimizle arkadaş olmayı da öğretti” diyor ve ekliyor, “Gözlerimizi kendimizden ayırıp bizim dışımızdaki canlılara çevirdik. Doğayı, gökyüzünü başka gözle gözlemlemeyi, hayata verdiğimiz anlam ve değerlerimizi sorgulamaya başladık.”



“Uyanış” sergisi, 9- 22 Ocak tarihleri arasında Yapı Kredi bomontiada Galeri’de her gün saat 11.30 ile 19.00 saatleri arasında ücretsiz gezilebilir.

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