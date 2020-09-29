Uyanış: Büyük Selçuklu 2. bölüm fragmanı dün akşam yayınlanan son bölümün ardından ekranlara geldi. İlk bölümde heyecan ve gerilimin eksik olmadığı Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.
UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU 1. BÖLÜM ÖZETİ
Anadolu’nun kapılarını Türklere açan Selçuklu Hükümdarı Sultan Alparslan’ın hain bir suikast sonucunda şehit olmasının ardından oğlu Melikşah tahta geçer. Aynı gün Hatunu Başulu'yu da kaybeden Melikşah derinden sarsılır.
Selçuklular dışarıda Bizanslılar ve Fatimi Devleti ile durmadan çatışırken, içerde de Hasan Sabbah’ın başını çektiği Batıniler her tarafa yayılmış halde Selçuklu’yu içten içe kemiriyorlardır.
Melikşah’ın bu yolda en büyük destekçileri Nizamülmülk gibi liyakatli devlet adamları ve irfan sahibi kişiler olacaktır.
Babasız büyüyen Sencer, Nizamülmülk’ün tedrisatından geçerek idealist bir kahramana dönüşür ve Melikşah’ın fedaisi olmayı başarır.
Diğer tarafta Karahanlı hanedanından gelen asil soylu Terken, Melikşah’ın hatunu olmanın verdiği güçle devlete hakim olmak istiyordur. Fakat onun bu ihtiraslarının karşısında devletin Baş Hatunu olan Melikşah’ın anası Seferiye, Melikşah’ın oğlu Tapar’ın Hatunu olan Gevher ve saraya gelişiyle dengeleri değiştirecek olan asil Türkmen kızı Elçin olacaktır.
İzleyici karşısına çıkmaya gün sayan dizinin oyuncu kadrosunda; Ekin Koç, Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Gürkan Uygun, Leyla Lydia Tuğutlu, Sevda Erginci, Mehmet Özgür, Cemal Toktaş, Osman Sonant, Leyla Feray, İlker Kızmaz, Ali Gözüşirin, Çiğdem Selışık Onat, Murat Garipağaoğlu, Nik Xhelilaj ve Erdem Akakçe bulunuyor.
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