UYAFA Ağrı Dağı Kupası 2023 başladı

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Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi (UYAFA) öncülüğünde Ağrı Valiliği, belediye, İbrahim Çeçen Üniversitesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) iş birliğinde düzenlenen UYAFA Ağrı Dağı Cup 2023 başladı.

Ağrı Valisi Mustafa Koç, Habertürk TV'ye yaptığı açıklamada "Muhteşem bir atmosfer var. 6 Şubat'ta yaşadığımız çok büyük felaketin olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için hem Cumhurbaşkanımız hem devlet kurumları hem de milletçe kenetlenerek, asrın felaketini, asrın dayanışmasına dönüştürdük. Bugün de bunlardan bir tanesine şahidiz. Çoğunluğu deprem bölgesinden olmak üzere 13 ilimizden ve dost ve kardeş ülkemiz Azerbaycan'dan olmak üzere 250 gencimiz burada. Onları burada misafir etmekten çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

6 Şubat tarihli deprem felaketleri nedeniyle depremden etkilenen çocuklar için düzenlenen turnuvada depremzede çocuklar, Ağrı'nın tarihi ve turistik yerlerini gezme fırsatı bulacak.

Ağırlıklı olarak deprem bölgelerinden gelen 13 farklı takım, pazar günü oynanacak final maçına çıkmak için beş gün boyunca mücadele edecek.